Sinan Gümüş'ten Fenerbahçe'ye veda mesajı!

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Fenerbahçe'den ayrılan ve Antalyaspor'a transfer olan Sinan Gümüş, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlandı.

Sarı-lacivertli kulübe veda eden 28 yaşındaki futbolcunun paylaşımında "İyi ve kötü günümde yanımda olan ve sevgisini hiç eksiltmeyen Fenerbahçe taraftarına, çok özel ve dostluklar edindiğim ve kötü günümde de yanımda olan takım arkadaşlarıma, gecesini gündüzüne katarak Fenerbahçe'nin başarısı için emek veren tüm kulüp çalışanlarına çok teşekkür ederim." ifadeleri yer aldı.

Türkiye’de devre arası transfer döneminin son gününde Antalyaspor, eski futbolcusu Sinan Gümüş’ü yeniden renklerine bağladı.

Antalya ekibi, eski futbolcusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Antalya ekibi, Fenerbahçe’nin oyuncuyu satması halinde gelecek bonservis bedelinin yüzde 50’sini alacak.

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Fenerbahçe'de 20 maçta forma giyebilen 28 yaşındaki forvet oyuncusu, 3 gol atıp 1 de asist yapmıştı.