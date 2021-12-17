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Son Dakika: Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi Ferdi Kadıoğlu şoku! 10 gün yok

#Fenerbahçe#Sakatlık#Fenerbahçe Beşiktaş
Son Dakika: Fenerbahçede Beşiktaş maçı öncesi Ferdi Kadıoğlu şoku 10 gün yok

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi şok sakatlık yaşandı. Ferdi Kadıoğlu yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak

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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi şok sakatlık yaşandı. Ferdi Kadıoğlu, yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte sakatlık şoku yaşandı.

Hafta içinde Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia'nın sakatlıklarının son bulması ve İrfan Can Kahveci'nin cezasının tamamlanması ile rahat bir nefes alan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi.

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Dün akşam yapılan idmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun ilk yapılan tetkiklerine göre sol bacak üst arka adalede kas-tendon bileşkesine yakın grade 1-2 arası zorlanma tespit edildi. Ferdi'nin bu durumda 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu’nın bugün çekilen uyluk MR’ında sol bacak üst arka adalede kas-tendon bileşkesine yakın grade 1-2 arası zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

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