Son Dakika: Hocayı Acun Ilıcalı kaptı, planlar değişti! Volkan Demirel domino etkisiyle ilk görevine...
Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Volkan Demirel, yorumculuk görevinden saha kenarına geçiş yapıyor.
İLK GÖRÜŞME
Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma'nın yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel ile görüştü.
KENDİ EKİBİNİ GETİRECEK
Yayıncı kuruluştaki yorumculuk görevinden ayrılıp teknik direktörlük kariyerine Karagümrük'te başlayacak olan 40 yaşındaki Volkan Demirel'in İstanbul ekibine kendi ekibiyle geleceği öğrenildi.
Ancak Şota, Acun Ilıcalı'nın satın almak üzere olduğu Hull City'de görev almak için çalışma izni almaya çalıştığını belirterek teklifi geri çevirdi.
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Daha sonra ibre Volkan Demirel'e döndü. Hurma'nın, Demirel ile yaptığı görüşme olumlu sonuçlandı. Fenerbahçe'de uzun yıllar görev aldıktan sonra aktif sporculuk kariyerini 2 Eylül 2019'da noktalayan Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör olarak şans buldu.
Volkan Demirel, 2019-2020 sezonundan 2021-2022 sezonu başına kadar Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev aldı.
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SÜLEYMAN HURMA SPOR ARENA'YA KONUK OLDU
VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Spor Arena'nın konuğu oldu. Deneyimli yönetici, kulübünün performansı, merak edilen transferleri, Francesco Farioli tercihi, geçmişten günümüze uzanan yaşanmışlıkları ile sahibi olduğu Fatih Karagümrük ve kendisi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Süleyman Hurma, Paris Saint-Germain Sahibi Nasser Al Khelaifi'den Bruno Fernandes'e uzanan Fatih Karagümrük ilişkisini, en büyük hedefi olan Chelsea'li Ross Barkley'i ve Karagümrük'ün stat ile tesis probleminin çözülmemesi halinde kulübü bırakacağını da duyurdu.