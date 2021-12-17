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GeriFutbol Son Dakika: Hocayı Acun Ilıcalı kaptı, planlar değişti! Volkan Demirel domino etkisiyle ilk görevine...
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Futbol
Haber Giriş: 17 Aralık 2021 - 11:12 | 

Son Dakika: Hocayı Acun Ilıcalı kaptı, planlar değişti! Volkan Demirel domino etkisiyle ilk görevine...

Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Volkan Demirel, yorumculuk görevinden saha kenarına geçiş yapıyor.

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Merakla beklenen imza öncesi Süleyman Hurma ve Acun Ilıcalı detayı dikkat çekti. İşte detaylar...
2BEKLENEN VEDA

BEKLENEN VEDA

Fatih Karagümrük'te Konyaspor karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yollar ayrılsa da resmi açıklama yapılmamıştı. İstanbul ekibinden ayrılık ilgili resmi açıklama dün gelirken, Farioli için veda mesajı yayınlandı.
3İLK GÖRÜŞME

İLK GÖRÜŞME

Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma'nın yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel ile görüştü.
4RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR ANCAK...

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR ANCAK...

Hurma Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski file bekçisi ile görüştü ve el sıkıştı. Son detayların konuşulduğu görüşme sonrası Volkan Demirel resmi olarak da açıklanacak
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UEFA B Lisansı bulunan Volkan Demirel'in Karagümrük'te göreve başlaması halinde yedek kulübesinde yer alamayacağı öğrenildi. 
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Genç çalıştırıcının teknik heyette UEFA A Lisans sahibi tecrübeli bir isme yer vereceği vurgulandı.
7KENDİ EKİBİNİ GETİRECEK

KENDİ EKİBİNİ GETİRECEK

Yayıncı kuruluştaki yorumculuk görevinden ayrılıp teknik direktörlük kariyerine Karagümrük'te başlayacak olan 40 yaşındaki Volkan Demirel'in İstanbul ekibine kendi ekibiyle geleceği öğrenildi.
8HURMA ŞOTAYI İSTEDİ AMA...

HURMA ŞOTA'YI İSTEDİ AMA...

Ajansspor'un haberine göre; Süleyman Hurma teknik direktörlük görevi için aklındaki ilk isim olan yakın arkadaşı Şota Arveladze'yi düşündü.
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Ancak Şota, Acun Ilıcalı'nın satın almak üzere olduğu Hull City'de görev almak için çalışma izni almaya çalıştığını belirterek teklifi geri çevirdi.
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Daha sonra ibre Volkan Demirel'e döndü. Hurma'nın, Demirel ile yaptığı görüşme olumlu sonuçlandı. Fenerbahçe'de uzun yıllar görev aldıktan sonra aktif sporculuk kariyerini 2 Eylül 2019'da noktalayan Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör olarak şans buldu.
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Volkan Demirel, 2019-2020 sezonundan 2021-2022 sezonu başına kadar Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev aldı.
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SÜLEYMAN HURMA SPOR ARENA'YA KONUK OLDU

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Spor Arena'nın konuğu oldu. Deneyimli yönetici, kulübünün performansı, merak edilen transferleri, Francesco Farioli tercihi, geçmişten günümüze uzanan yaşanmışlıkları ile sahibi olduğu Fatih Karagümrük ve kendisi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Süleyman Hurma, Paris Saint-Germain Sahibi Nasser Al Khelaifi'den Bruno Fernandes'e uzanan Fatih Karagümrük ilişkisini, en büyük hedefi olan Chelsea'li Ross Barkley'i ve Karagümrük'ün stat ile tesis probleminin çözülmemesi halinde kulübü bırakacağını da duyurdu.
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