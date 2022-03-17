Son Dakika: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç Berke Özer'in ayrılığını duyurdu! 'İki tarafın da hayrı için...'

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sözleşmeleri bitecek olan Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Berke Özer'le ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ali Koç Berke Özer'le sezon sonunda yollarının ayrılacağını söylerken, Serdar Aziz ve Altay Bayındır'la görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

Serdar Aziz bana göre yerli stoperler içinde en iyilerden biri, hatta en iyisi. Sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Umarım belli bir noktaya geliriz.

Altay Bayındır'la görüşmelere yeni başladık çünkü onun sözleşmesinin bitmesine daha var. Altay, benim Fenerbahçe'de görmek istediğim profil. Kendini hep geliştiriyor. Hem fiziken hem de mental olarak. Dersler alıyor. Ciddi. Fenerbahçe'yi benimsemiş, o formayı taşımanın sorumluluğuna hakim. Lider karakterli bir oyuncumuz.

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İki tarafın da hayrı için Berke Özer'le seneye birlikte olmamaya karar verdik.