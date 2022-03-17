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Fenerbahçe'de Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! 'Yabancı olacak, 6 sonra İsmail Kartal...'

#Ali Koç#Fenerbahçe#İsmail Kartal
Fenerbahçede Ali Koçtan teknik direktör açıklaması Yabancı olacak, 6 sonra İsmail Kartal...

6 genç futbolcunun imza töreninde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon takımın teknik direktörünün yabancı olacağını ifade etti.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 6 genç futbolcunun imza töreninde açıklamalarda bulundu ve yeni sezondaki hocanın yabancı olacağını dile getirdi.

Ali Koç, İsmail Kartal'ın sıkıntılı bir dönemde takımı devraldığını ve onunla uzun süre birlikte çalışmak istediklerini belirtti.

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Ali Koç açıklamasında, "6 ay sonra yabancı hocayla çalışacağımız, para pul konuşmadan, kaotik bir dönemde takımı aldı. Bunu herkes yapmaz. Ben insan olarak İsmail Hoca'yı çok eski tanırım. Şartlar istediğimiz şekilde gelişirse daha uzun süre bir arada olacağız İsmail Hoca'yla. İsmail Hoca'nın '2. adam olmak istemiyorum' diye bir sözünü hatırlamıyorum. İsmail Hoca daha bize çok hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

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#Ali Koç#Fenerbahçe#İsmail Kartal

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