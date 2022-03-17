Son dakika: Fenerbahçe'de genç yıldızlar sözleşme imzalıyor! Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, İsak Vural...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de genç futbolcular Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenleniyor...

İşte yapılan tüm açıklamalar;

ALİ KOÇ: İMZALAR ATILINCA DETAYLARI PAYLAŞACAĞIZ

Birkaç gün evvel hoş olmayan konular için buradaydık. Bugün ise kulübümüzün yarınlarına ışık tutacak pozitif bir konu için buradayız. Söz konusu genç oyuncularımızsa camiamızın heyecanlandığını memnuniyetle izliyoruz. 2018'de göreve geldiğimizde 'Bizden inşaat, arazi, yatırım beklemeyin, bir spor kulübüyüz, yapacağımız yatırım spor odaklı olacak' demiştim. Geri dönüp baktığımda dünya çapında örnekleriyle aynı seviyede olabilecek, Türkiye'ye örnek teşkil edecek, aynı stadımız gibi... Hiçbir devlet katkısı almadan yapılan bu stat nasıl ülkemize ve rakiplerimize örnek olduysa benzer bir konuyu akademide de yapmayı hayal ediyoruz. Bunun için ciddi bir adım attık. İmzalar atılınca detaylarını paylaşacağız. Fenerbahçe'nin gençlerden oyuncu çıkarma, ihracatçı olma konusunda olmazsa olmazımız anlı şanlı bir akademiye sahip olmaktır.

Haberin Devamı

"GENÇLEŞME OPERSYONUYLA CİDDİ İLERLEME KAYDETTİK"

Bugün Fenerbahçe ve rakiplerimiz dahil 2-3 sahayla bütün sistemi çevirmeye çalışıyoruz. Akademilerimiz ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Akademi hangi yaştan başlıyorsa hepsinin A takımdaki gibi imkanlara sahip olmasını istiyoruz.

Biz geldiğimizde takımın yaş ortalaması 30 civarıydı. Geçen hafta Avrupa'da toplantıdaydım. Avrupa'da 30 yaş üstü en çok oyuncuya süre veren Türkiye, 22 yaş altı oyunculara da en az süre veren lig Türkiye. Gençleşme operasyonuyla beraber Fenerbahçe'nin yapacağı yerli ve yabancı kontratlarda ciddi bir yapısal değişikliğe gitmemiz gerektiğini söylüyorduk. Orada da ciddi ilerlemeler kaydettik. Maç başı ücretleri düzenledik.

"BU ÖZEL GÜNDE BURADA OLMAK İSTEDİM"

Antalya kampımızda akademiden tam 11 oyuncumuz a takımla idman yaptı. Slavia Prag maçında tam 5 genç oyuncu kadrodaydı. 4 sene önce söylediklerimizin çok daha yakınındayız artık. Bu işin iki yolu var: Biri kendi bünyenizde genç oyuncuları yetiştirmek. Biri de Ferdi ve İsak gibi Türk bağlantılı veya Türk bağlantısı olmayan yabancı oyuncuları bulup takıma kazandırmak. Ben futbolcu imza törenlerinde burada olmuyorum ama arkadaşlarımdan rica ettim, bu özel günde masada olmak istedim. Kalbi Fenerbahçe dolu pırıl pırıl 6 sporcumuzla sözleşme imzalıyoruz. Fenerbahçe'nin geleceğine maddi ve sportif açıdan büyük katkı yapmalarını beklediğimiz 6 oyuncuyla beraberim.

Haberin Devamı

"FERDİ İSVİÇRE ÇAKISI GİBİ"

Ferdi başkan seçildikten sonra yaptığımız ilk transferdir. İtalya'da Cocu ile görüştüğümüz zaman NEC'te oynayan bir oyuncu var ne düşünüyorsun? dedim. O da 'Ben de tanıyorum çok iyi olur' dedi. Ferdi Cocu'nun transferi diye bilinir ama gerçek bu şekilde. Daha sonra Ferdi kendisini geliştirdi. Vitor hocanın da Ferdi'ye katkısı çok büyüktür. Bunu kendisine de sordum evet dedi. Sözleşmesini uzattığı için çok mutluyuz. Türk Milli Takımı'nı da seçtiği için mutluyuz. Doğru yolu seçtiği için mutluyuz. Milli Takımımıza da büyük katkıları olacak. İsviçre çakısı gibi nereye koysak oynuyor. Yolu açık olsun. Ailesini de tebrik ediyorum. Futbol sahasındaki başarısını dil konusunda gösteremiyor henüz. Kendisine hedef verdik, en kısa zamanda Türkçesini de halledecek.

Haberin Devamı

"MUHAMMED SEZON SONU DÖNECEK, HİÇBİR YERE GİTMİYOR"

Muhammed 11 yaşından bu yana bizimle. Yaz başı çok takım onu istedi. Biz de bunu düşündük ama yollamadık. Vitor hoca Muhammed için 'Bu çocuğu kesinlikle satmayacaksınız, ben onu özel olarak yetiştireceğim' dedi. Öyle de oldu. Avrupa maçında hepimizi ayağa kaldıran bir gol attı. Devre arasında kendisini göstereceğine inandığımız, süre alacağı bir yer olan Giresun'a gitti. Oraya da yaptığı etkiyi ve katkıyı görüyoruz. Sezon sonu bize dönecek, hiçbir yere gitmiyor. Giresunspor'a da teşekkür ediyorum birkaç saatliğine izin verdikleri için.

"ARDA GÜLER İÇİN İYİ PARA VERDİK"

Arda Güler.. İnşallah hep güler. Arda için sayın Murat Cavcav'a teşekkür ediyorum. Böyle bir futbolcuyu yetiştirdikleri için Gençlerbirliği'ne teşekkür ediyorum. Allah hepinizi nazarlardan korusun. İnşallah sıkıntı ve sakatlık yaşamazsın ve futbolunun üzerine koyarak devam edersin. Daha kariyerinin çok başındasın. En genç golcü olarak tarihe geçtin. Ailesini de tebrik ederim. İyi de para verdik Arda için. Bedavaya gelmedi. Arda'yı bana ilk getirdikleri zaman yatağında bağdaş kurmuş, duvarında Alex posterli bir çocuk gösterdiler. Başka kulüpler çok istemiş Arda'yı olmamış. Benden rica ettiler. Birkaç telefon konuşması yaptık ve bizimle oldu. Aman dikkat edin, basın seni bir günde göklere çıkarır, bir günde yerin dibine sokar. İsmail hocaya ve Vitor'a teşekkür ederim. İsmail hocanın seninle ilgili planları var. Aldığın sürelerle ilgili. İnşallah daha iyi olur.

Haberin Devamı

"ERTUĞRUL YAŞINA GÖRE ÇOK OLGUN"

Ertuğrul gitti geldi... Yerli kaleci konusunda Fenerbahçe'de müthiş bir performans görürsünüz. Bunu da Ertuğrul gibi, Altay gibi oyuncuları keşfederek yaparsınız. U19 takımımızın kalecisi. İnşallah A takım ve A Milli takımımızın kalecisi de olur. Hocalarımızın görüşleri kalemizin gelecekte emin ellerde olacağını söylüyor. Yaşına göre çok olgun, tam bir profesyonel. Altay'la takılmaktan sanırım. Kariyerinde boş şans diliyorum.

"BİZİ EN ÇOK YORAN MELİH BOSTAN OLDU"

Bizi sözleşme konusunda en çok yoran Melih Bostan oldu. En kısa sürede yeteneğini tüm Türkiye görecektir. Bizim en sıkıntılı olduğumuz bölge gol yolları. Melih de her yaş grubunda gol kralı oluyor. Gol şansı var, uğuru var. İnşallah gol yollarındaki eksiğimizi giderirsin. Allah seni sakatlıktan korusun.

Haberin Devamı

İSAK DOĞDUĞUNDAN BERİ FENERBAHÇE'Yİ YAŞIYOR"

İsak Vural takımımızın en yeni üyesi. Bu masanın en genç üyesi. Onu Arda ile Ferdi'ye teslim ettim. Ferdi ile hikayeleri benziyor. Pozisyonları da benziyor. Arda ile de oda arkadaşı. Saf bir yetenek. Kendisini keşfetmeye gerek yok, Avrupa futbolunu takip edenler onu biliyordu. Onu cezbetmek düşündüğümüz bir konu değildi ama kısmet işte. 4 dil biliyor, birçok kulüp peşindeydi ama İsak Fenerbahçe'yi seçti. Babası Türk, annesi İsveçli. 12 yaşından beri Portekiz'de. Bu hikayeyi bir gün daha kapsamlı anlatırız. İsak'ın babası Cüneyt Vural fazla fanatik derecede Fenerbahçeli. Bütün maçlarını seyrediyor. Çocuklarını da öyle yetiştirmiş Türkiye'den kopmuş olmalarına rağmen. İsak Türkiye'de pek yaşamadı, tatile geliyordu sadece ama doğduğundan beri Fenerbahçe'yi yaşıyor. Ondan çok büyük beklentilerimiz var. A takımla idman yapacak, U19 ile maçlara çıkacak. U19'un şampiyonluk şansı çok yüksek, Arda da oradaydı. Arda A takıma geçince oradaki eksikliği İsak dolduracak. Sabır ve desteğe ihtiyacı olacaktır. Çok uzun süreler Fenerbahçe'ye hizmet edeceğini, hem sportif hem de ekonomik anlamda Fenerbahçe'ye katkı yapacağına inanıyorum.

FERDİ KADIOĞLU: GELDİĞİMDE 64 KİLOYDUM, SAKALIM YOKTU

Buraya 4 yıl önce küçük bir çocuk olarak geldim. 64 kiloydum, sakalım yoktu. Şimdi 9 kilo aldım kas olarak. Sakalım çıktı. Burada olmaktan çok mutluyum. Bu sezon çok iyi geçiyor benim için. Burada çok yetenekli oyuncular var. Umarım Fenerbahçe formasıyla aynı anda sahada oluruz. Burada kupalar kazanmak istiyorum. Bunun için savaşacağız. İyi ki Fenerbahçe!

Farklı pozisyonlara adapte olmam için yardımcı oluyorlar. Birkaç yıl önce milli takımda sağ bek oynamıştım. O zaman sinirlemiştim. Ersun Yanal döneminde de sağ bek oynadığımda sinirlenmiştim. Şimdi kabul ettim. Formasyona inanıp elimden geleni yapıyorum.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA: KALBİMDE ÖMÜRLÜK SÖZLEŞME İMZALADIM

Başkanımıza, yönetimimize, Tahir hocama, bu kulübe girmeme katkı yapan aileme ve menajerime teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Ben burada ev sahibiyim, sizlere de hoş geldiniz diyorum. Ben Fenerbahçe ile kalbimde ömürlük sözleşme imzaladım. Bu attığım imza formalite. Umarım bizim ve camiamız için hayırlısı olur. İyi ki Fenerbahçe!

ARDA GÜLER: İNŞALLAH UZUN YILLAR KATKI SAĞLARIZ

Benim için burada olmak büyük bir gurur. İnşallah uzun yıllar Fenerbahçe'ye katkı sağlarız. Muhammed abinin dediği gibi bu imza benim için formalite. Biz imzamızı çok önceden attık. İnşallah hepimiz kulübümüze katkı yaparız. İyi ki Fenerbahçe!

ERTUĞRUL ÇETİN: BİZLER FENERBAHÇE'NİN ÇOCUKLARIYIZ

Bugün burada olmaktan büyük gurur duyuyorum. Üzerimde kimlerin zerre kadar hakkı varsa teşekkür ediyorum. Ben bu kulübe 11 yaşında geldim. Fenerbahçe ile ilgili ne görmek istiyorsanız bugün karşınızda duruyor. Bizler Fenerbahçe'nin çocuklarıyız, çok şükür ki Fenerbahçeliyiz. İyi ki Fenerbahçe var.

MELİH BOSTAN: ÇUBUKLU İLE GOL ATMANIN HAYALİNİ KURUYORUM

Ben bu kulübe 12 yaşında geldim, 6 senedir buradayım. Buraya geldiğimden beri bu forma altında çok mutluyum. Küçük yaştan beri A takımda oynayıp çubuklu ile gol atmanın hayalini kuruyorum. Kulübüm bana bir fırsat verdi, ben de bunun karşılığını çok çalışıp vereceğim.

İSAK VURAL: BABAM VE DEDEM BANA BU AŞKI AŞILADI

Sabah bu toplantı için bir konuşma hazırlamıştım ama şimdi içimden gelenleri söyleyeceğim. Sarı-lacivert renklerle doğmuş bir çocuğum. Bu renklere olan aşkı kendi kelimelerimle tasvir edeceğim. Babam ve dedem Fenerbahçe taraftarı ve her maçını izlerdi. Onlar bu aşkı bana aşıladı. Kulübüm için elimden geleni yapacağım. Bütün taraftarımızın önünde oynamanın hayaliyle büyüdüm. İyi ki Fenerbahçe! Fenerbahçe'de A takımla idman yapma fırsatım olacak. Eski takımlarımda bu fırsatım yoktu, dolayısıyla bu imkanı seçtim ve tüm kalbimle buraya geldim.