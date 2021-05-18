Son Dakika: Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim sürprizleri! Aziz Yıldırım detayı...

Fenerbahçe’deki ilk dönemi hayal kırıklıkları içinde geçen Başkan Ali Koç, seçim öncesi kollarını sıvadı. Sarı lacivertlilerde gözler teknik direktör kararına çevrilirken Koç'un seçim hamleleri de epey konuşulacak gibi.

Perşembe günü saat 15.00’te Saracoğlu’nda düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylığını açıklayacak olan Koç, yönetim kurulunu baştan aşağı yenileyecek.

ÜST ÜSTE İSTİFALAR

Göreve geldiği ilk günden beri “Zayıf yönetim” eleştirilerine maruz kalan Koç’un eli Metin Şen, Semih Özsoy, Belgin Aral ve Esra Nazlı Ercan’ın istifalarıyla zayıflamıştı.

2 YÖNETİCİ LİSTE DIŞI

Burhan Karaçam ve Şaban Erdikler’in de uzun süredir yönetim kurulu toplantılarına katılmaması iç sıkıntıların dışa vurumu olarak yorumlanıyordu.

YÖNETİMDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER

Bütün baskılara rağmen yönetim kurulunda değişikliğe yanaşmayan Başkan Ali Koç’un seçim listesinde, Erol Bilecik, Sevil Zeynep Becan, Ömer Okan, Ozan Korman Tarman, Tankut Turnagoğlu, İlker Dinçay ve Turhan Şahin gibi önemli isimlere yer vermeyeceği öğrenildi.

AZİZ YILDIRIM DÖNEMİNİN YÖNETİCİLERİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Koç listesine Ruşen Çetin, Sina Afra ve Mehmet Dereli’nin yanı sıra Aziz Yıldırım döneminde görev yapan Ömer Temelli, Metin Doğan ve Raif Dinçkök’ü de dâhil edecek.

AYDINLAR VE AKIN

Ancak asıl bombalar Mehmet Ali Aydınlar ile Hamdi Akın.

Koç’un bu iki dev isme teklif götürdüğü iddia ediliyor.

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