Son Dakika: Kulübe veda etti, Fenerbahçe'ye döndü! - Transfer Haberleri

Fenerbahçe'nin Belçika'nın Westerlo takımında kiralık oynayan kaleci Berke Özer, Fenerbahçe'ye dönüyor. 20 yaşındaki oyuncu, kulübe veda etti.



Fenerbahçe'den 2019-2020 sezonu öncesi Belçika'nın Westerlo takımına kiralanan kaleci genç eldiven, sarı lacivertli takıma döneceğini duyurdu.









Westerlo, oyuncunun durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Belçika ekibinden yapılan paylaşımda, "Berke, Westerlo'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye dönüyor. Bize 2 yıl boyunca verdiklerin için teşekkür ediyoruz. Sana gelecekte en iyi dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

BERKE ÖZER: HER ZAMAN HARİKA ANILARLA HATIRLAYACAĞIM

20 yaşındaki kaleci de Westerlo taraftarlarına bir veda mesajı yayımladı ve "Bu harika kulüpte iki harika yıl geçirdim. Bir kaleci, genç oyuncu olarak harika bir deneyim yaşadım. Her zaman Westerlo'yu harika anılarla anacağım ve her zaman kalbimde olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yurt dışına satışı da gündemde. Altay'ın yüksek bonservis bedeliyle satışı halinde sarı lacivertlilerin elinde Harun Tekin ve Berke Özer bulunacak. Sarı lacivertlilerin, Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar ile de ilgilendiği iddia edilmişti.