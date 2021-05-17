Son Dakika: Fenerbahçe'de Ali Koç'tan flaş karar! Basın toplantısı düzenlenecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00’te basın toplantısı düzenleyecek.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

Açıklama | Başkanımız Sayın Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00’te bir basın toplantısı düzenleyecektir.



Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecek toplantı, basın mensuplarına açıktır.



Fenerbahçe Spor Kulübü

EMRE BELÖZOĞLU HAKKINDA AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Teknik direktör Emre Belözoğlu’yla devam edilip edilmeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, basın toplantısında teknik direktör konusunda da açıklama yapması bekleniyor.

MECVUT İSİMLER DEVAM MI?

Sezon başında transfer edilen Gökhan Gönül’den futbolu bırakması mı bir yıl daha devam etmesi mi isteneceği, ikinci kaleci Harun Tekin’in takımda tutulup tutulmayacağı, sözleşmesi olsa da Caner, Novak, Sadık ile düşünülen planlar da merak ediliyor.

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