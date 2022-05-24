Son dakika: Fenerbahçe'de Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması! "İki adayımız var, pazartesine kadar açıklayacağız"

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV'de konuk olduğu programda gelecek sezon takımın başında hangi teknik direktörün olacağı ve Mesut Özil'in takımda kalıp kalmayacağına ilişkin sorulara yanıt verdi.

MESUT ÖZİL KONUSU

Sezon ortasında kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in geleceği hakkında gelen soruya yanıt veren Koç, "Mesut'un kendisiyle konuşmadık menajeriyle bir konuşma yapıldı, iki taraf için de hayırlı olacak bir konuşma yapılacağını düşünüyorum. Bugün Mesut'u yine alırdım. Mesut'un kariyerini kimse tartışamaz. Fırsattı, ne fırsatıydı; yüklü bir maaşı vardı Arsenal'de, maaşının yarısını ilk sene Arsenal ödeyecekti." dedi.

"İKİ HOCA ADAYIMIZ VAR"

Yeni teknik direktör konusunda da konuşan Başkan Ali Koç, "İsmail Kartal'ı konuşalım önce... İsmail Hoca göreve gelirken para pul konuşmadı, kayıtsız şartsız geldi. Gelecek sezon için dünya çapında üst düzey bir hoca aradığımızı biliyordu. İsmail Hoca bir saniye aksamadı, demotive olmadı. Takımı ayağa kaldırdı. İsmail Kartal şapka çıkarılacak iş yaptı. Ben kendi açımdan kendisine müteşekkirim. 17-18 haftalık performansı nedeniyle kendisine ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Geldiğimiz noktada artı eksi her şeyi değerlendirmemiz lazım. Baskı az iken tek kulvarda mücadele etmek başka. Bizim şu an çalışabileceğimiz iki isim var. Biri doğal olarak İsmail Kartal. Diğeri de Jorge Jesus. Biz kimi seçersek seçelim, bizim taraftarımız yine mutsuz olacak. Acelemiz yok. Pazartesiye kadar açıklayacağız." diye konuştu.

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"SON YILLARDA YAPILAN EN İYİ TRANSFER"

Kim Min-Jae'nin en iyi transferlerden biri olduğunu belirten Koç, "Kim Min-Jae son yıllarda yapılan en iyi transfer, Pereira'nın hediyesi. Miguel Crespo da öyle. Bebeği ve karısı var, buradan çok memnun. Gitmesi için somut bir şey yok ama işin başındayız. Kazanacağımıza inandığı bir kadro ile bir sene daha kalır." dedi.

"MERT HAKAN'LA İLGİLENİYORLAR"

Mert Hakan Yandaş ile Rus kulübünün ilgilendiğini ancak takımda tutacaklarını kaydeden Koç, "CSKA Moskova, Mert Hakan'a resmi teklif yapmadı ama 1 hafta önce 'İlgileniyoruz.' diye bir faks yolladılar. Mert Hakan satılık değil. Kendisinin sahadaki rolü ve karakteri bizim için önemli. Kaptan olmamasına rağmen... Mert Hakan'ın karakteri ve takım içinde gördüğü vaziyeti, futbolu kadar önemli. Kontratlı oyuncumuzu menajer pazarlıyorsa bunun hakkında gerekli girişimleri de yapacağız. İki hocamız da 12-13 kişi var ki bunlar takımda kalmalı diyor, Mert Hakan içlerinde." açıklamasını yaptı.

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LARIN VE SUAREZ

Larin ve Suarez'le ilgilenmediklerini söyleyen Başkan Koç, "Cyle Larin ve diğer yabancı haberleri doğru değil. Luis Suarez ile yakından ve uzaktan ilgimiz yok. Kerim sabah akşam başımın etini 'Suarez' diye. Menajerler, medya ile piyasa yapıyor. Bazı haberler kasıtlı yapılıyor, 'Beceremediler' denilsin diye." ifadelerini kullandı.

KOÇ'TAN SÖRLOTH YANITI

Koç, "Luis Suarez ve Alexander Sörloth, fiyatları aynı, şartları aynı! Hangisini istersiniz?" sorusuna "Açlığı ve yaşından dolayı Sörloth'u seçerim. Almanya'da istenilen gibi olmamış. Leipzig ile konuştuk. 12-16 Milyon Euro bonservisi var. Artık kiralık gitmek istemez." yanıtını verdi.

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"ALTAY BAYINDIR KALACAK"

Kaleci Altay'ı takımda tutacaklarını belirten Koç, "Altay Bayındır kalacak. Her kulübe Altay gibi sporcular nasip olsun." şeklinde konuştu.

"4-5 TRANSFER YAPABİLİRİZ"

4-5 transfer yapabileceklerini ve Portekizli teknik adamın 2.5 aydır takımı incelediğini kaydeden Koç, "Jorge Jesus ile sadece yemek yemedik. Ciddi bir planlama var. Jorge Jesus ile anlaşmadık. Joachim Löw'e de gittik görüştük. Karar veremedi, hocalığa dönüp dönememe konusunda karar vermedi. 4-5 transfer yapabiliriz. İsmail Hoca zaten kadroyu ezbere biliyor. Jorge Jesus da 2,5 aydır takımı inceliyor." dedi.