Son dakika: A Milli Takım kadrosu açıklandı!

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A Millî Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Milli Takım kadrosunda Caner Erkin, Taylan Antalyalı, Abdülkadir Ömür, Umut Meraş, Kenan Karaman, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Yusuf Yazıcı, Serdar Aziz, Okan Tufan ve Okay Yokuşlu gibi isimler yer almadı.

Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Doğan Alemdar ve Tiago Çukur ise kadroya ilk kez dahil edildi.

İşte Milli Takım kadrosu



KALECİLER: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır



SAVUNMA: Mert Müldür, Zeki Çelik, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz



ORTA SAHA / FORVET: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Tiago Çukur, Umut Bozok





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MİLLİ TAKIM'IN PROGRAMI: 27 MAYIS'TA TOPLANILIYOR

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 27 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kampın başlangıç gününde saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

A Millî Takımımız, 4 Haziran'da Faroe Adaları'na karşı oynayacağı gruptaki ilk maçın hazırlıklarına 28 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Riva Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve bir futbolcumuz, 3 Haziran'da saat 14.30'da Faroe Adaları karşılaşması öncesinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki resmî idmanı ise aynı gün saat 19.15'te yapacak. Her iki etkinlik de Riva Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ev sahipliğinde 4 Haziran Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye-Faroe Adaları maçı, saat 21.45'te başlayacak.

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A Millî Takım kafilesi, 7 Haziran'da Litvanya ile deplasmanda oynayacağı gruptaki ikinci maç için 5 Haziran Pazar günü saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla bu ülkenin başkenti Vilnius'a hareket edecek.

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncu, 6 Haziran'da TSİ 17.45'te Litvanya müsabakası öncesinde LFF Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, karşılaşma öncesindeki resmî antrenmanını aynı tesiste TSİ 18.30'da yapacak. Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda oynanacak olan 7 Haziran'daki Litvanya-Türkiye maçı, TSİ 21.45'te başlayacak.

A Millî Takımımız, 11 Haziran'da Lüksemburg ile dış sahada yapacağı karşılaşma için 8 Haziran'da Litvanya'dan bu ülkeye geçecek. Kafileyi taşıyan THY'ye ait uçak, TSİ 13.00'te Vilnius'tan kalkacak.

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A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve bir futbolcumuz, maç öncesindeki basın toplantısını TSİ 18.45'te Lüksemburg Stadyumu'nda yapacak. A Millî Takım, resmî idmanını da TSİ 19.30'da bu tesiste gerçekleştirecek. 11 Haziran'da Lüksemburg Stadyumu'nda oynanacak olan Lüksemburg-Türkiye maçı TSİ 21.45'te başlayacak.

Gruptaki dördüncü maçında 14 Haziran'da İzmir'de Litvanya'yı konuk edecek A Millî Takımımız, müsabaka için 12 Haziran'da Lüksemburg'dan Türkiye'ye gelecek. Kafileyi taşıyan THY'ye ait uçak, TSİ 16.00'da başkent Lüksemburg'dan hareket edecek.

Litvanya maçından bir gün önce Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilecek medya aktivitelerinin saatleri, misafir ekibin programının netleşmesinin ardından belirlenecek. Türkiye-Litvanya müsabakası 14 Haziran Salı günü saat 21.45'te başlayacak.

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FATİH KARAGÜMRÜK'TEN EMRE MOR TEPKİSİ

Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Emre Mor'un A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmamasına yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Ne yazık ki Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor'u Milli Takım'a almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa, çeşitli odakların temsilcisidir!" denildi.