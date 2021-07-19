Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberi: Trabzonspor'u reddetti, Andreas Cornelius Fenerbahçe'ye geliyor!

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, Vitor Pereira'nın direktifinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bundesliga 2'de gol kralı olan Serdar Dursun ve Aytemiz Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren İngiliz savunmacı Caulker'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, futbolcu arayışına devam ediyor.

Geçen sezon kadrosuna kattığı Samatta, Cisse ve Kemal Ademi'den beklediği gol katkısını alamayan Fenerbahçe, golcü transferinde nokta atışı yapmak istiyor.

İtalyan medyasında yer alan habere göre; sarı lacivertliler, Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'un transferinde kulübü Parma ile anlaşma sağladı.

Geçen sezon İtalya Serie A'da küme düşen ve yüksek maliyetli oyunculardan kurtulmak isteğini belirtilen Parma'nın oyuncuyu satma kararı aldığı ve sarı lacivertli takımla 7 milyon avro bonservis bedelinde el sıkıştığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Dan forvetle ücret konusunda anlaşması durumunda Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde (yarın) transferi açıklayacağı belirtildi.

TRABZONSPOR'U REDDETTİ

Bordo mavililer, Aleksander Sörloth’tan haber beklediği için bu transferde beklemeye geçerken, Nicolo Schira’nın aktardığı habere göre; Cornelius, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor’un kendisine yaptığı teklifi reddetti.

GEÇEN SEZOUNU FORMSUZ GEÇİRDİ

İtalya Serie A'dan düşen Parma ile geçen sezon 30 maça çıkan Andreas Cornelius, 1 gol atıp 4 asist yapmıştı.

28 yaşındaki isim en gollü sezonunu 2016-2017 sezonunda Kopenhag formasıyla 48 maçta 21 gol kaydederek yaşayıp ertesi sezon Atalanta'ya 6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

EURO 2020'DE ASİST YAPTI

Danimarka forması ile EURO 2020'de 4 maçta toplam 57 dakika görev alan Cornelius, gol atamazken 1 golün asistini yaptı.

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