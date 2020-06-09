Son Dakika | Fenerbahçe, Serdar Dayat ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe'nin, Damien Comolli'nin göreve getirdiği Altyapı Sorumlusu Serdar Dayat ile yolları ayırdığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğuna Tahir Karapınar'ın getirmesinin ardından sarı lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı.
TRT Spor'un haberine göre Damien Comolli'nin göreve getirdiği Altyapı Sorumlusu Serdar Dayat ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe, Tahir Karapınar'ın sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirileceğini duyurmuştu.
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