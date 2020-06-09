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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe, Serdar Dayat ile yollarını ayırdı
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Futbol
Haber Giriş: 09.06.2020 - 15:17,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe, Serdar Dayat ile yollarını ayırdı

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Fenerbahçe'nin, Damien Comolli'nin göreve getirdiği Altyapı Sorumlusu Serdar Dayat ile yolları ayırdığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğuna Tahir Karapınar'ın getirmesinin ardından sarı lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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TRT Spor'un haberine göre Damien Comolli'nin göreve getirdiği Altyapı Sorumlusu Serdar Dayat ile yollar ayrıldı.

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Fenerbahçe, Tahir Karapınar'ın sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirileceğini duyurmuştu.

 

Son Dakika | Fenerbahçe, Serdar Dayat ile yollarını ayırdı

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