Son Dakika | Fenerbahçe, Tahir Karapınar'ı resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Tahir Karapınar'ın altyapı koordinatörü olarak göreve getirildiğini resmen açıkladı.

Deneyimli teknik adam, Süper Lig'de kalan 8 haftada sarı lacivertli takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.

Pro lisans sahibi olan 53 yaşındaki antrenör, sezon sonunda yeni teknik direktörün açıklanmasının ardından kulüpteki altyapı koordinatörü görevine geri dönecek.

İŞTE O AÇIKLAMA

Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir.



Altyapımızda göreve başlayan Karapınar, kariyerinde Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur.



Bununla birlikte, Tahir Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır.



Tahir Karapınar’a camiamıza hoş geldin diyor; kendisine başarılar diliyoruz.



TAHİR KARAPINAR KİMDİR?

Tahir Karapınar, 20 Nisan 1967 doğumlu eski futbolcu, teknik direktör. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar boyunca Altay'da forma giyen Tahir Karapınar, 2009 yılında da teknik direktörlük kariyerine Altay ile başladı.

53 yaşındaki Tahir Karapınar, son olarak 6 yıl önce Manisaspor'da yardımcı antrenörlük görevi yaptı.

Teknik direktör olarak sadece Altay'da görev alan Tahir Karapınar, 2011-12 yıllarında Gaziantepspor, 2013-14 yıllarında da Manisaspor'da yardımcı antrenörlük yaptı.

Tahir Karapınar, son olarak 2017-18 sezonunda Konyaspor'da profesyonel takım antrenörü olarak görev almıştı.