Son dakika: Fenerbahçe - Partizan maçına Jorge Jesus damgası! Taraftara "geri dönün" uyarısı yaptı...

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Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, Graz'daki Merkür Arena'da oynanan hazırlık maçında Partizan'ı tek golle mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli taraftarlar sahaya girerken Portekizli teknik adamın müdahale ettiği anlar dikkat çekti.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Graz kentinde sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Partizan ile karşılaştı.

Fenerbahçe, müsabakadan 1-0 üstünlükle ayrılırken Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un maç öncesi ve sonrasındaki hareketleriyle karşılaşmaya damga vurdu.

JESUS'TAN 'GÜNEŞ' ÖNLEMİ

Merkür Arena'da sıcak havada bir havada oynanan karşılaşma öncesinde yedek futbolcularının yoğun güneşten olumsuz etkilenmelerini istemeyen Jesus, oyuncularını tribüne göndererek mücadeleyi daha serin bir ortamda takip etmelerini istedi.

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SAHA KENARINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

Oyuncularını güneşten koruyan Jesus, maç boyunca karşılaşmayı saha kenarından takip ederken mücadelenin bitimiyle birlikte oyun alanına girmek isteyen taraftarları ise bizzat engelledi.

Maçın bitiş düdüğüyle beraber bazı sarı lacivertli taraftarlar sahaya girerek Fenerbahçeli oyunculara ulaşmaya çalışırken araya güvenlik görevlileri girdi.

ÖNCE İRFAN CAN SONRA JESUS

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci, bir taraftarı güvenlik görevlisinin elinden almak isterken olayı gören Jorge Jesus bizzat müdahale ederek taraftarları tribüne geri yolladı.

TARAFTARA "TRİBÜNE DÖNÜN" UYARISI

Sarı lacivertli taraftarları tribüne geri dönmeleri için uyaran deneyimli hoca, daha sonra takımını toplayarak tribünlere götürdü.

Oyuncuları el ele tutuşan Jorge Jesus, tüm takımla birlikte tribünleri selamladı. Tribünleri dolduran Fenerbahçeli taraftarlar ise takıma alkışlarla karşılık verdi.

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SARI-LACİVERTLİLERDE 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, son oynadıkları AL Shamal maçının kadrosuna göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti. Jesus, sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın yerine Diego Rossi'ye, İrfan Can Kahveci'nin yerine İsmail Yüksek'e, Mbwana Samatta'nın yerine ise Enner Valencia'ya görev verdi.

İSMAİL YÜKSEK 11’DE BAŞLADI

Fenerbahçe’de İsmail Yüksek, Partizan ile oynanan hazırlık maçına 11’de başladı. İstanbul’da; Kuzey Makedonya ekibi Shkupi, Arnavutluk ekibi Tirana ve Katar ekibi AL Shamal ie oynanan maçlarda oyuna sonradan dahil olan İsmail Yüksek, Partizan karşılaşmasında 11’de yer aldı. Jesus, AL Shamal maçından sonra Partizan maçında da en çok diyalog kurduğu ismin İsmail Yüksek olması dikkat çekti. Jesus, gerek uyarı, gerekse övgü anlamında İsmail Yüksek’le iletişimi kesmedi.

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Öte yandan İsmail Yüksek, geçtiğimiz sezon Bursaspor’da kiralık olarak görev almıştı.

MERT HAKAN MÜCADELEDE YER ALAMADI

Sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Partizan karşılaşmasında görev alamadı. Adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, MR çektirmek ve tedavisini sürdürmek üzere Graz’dan ayrılarak İstanbul’a gitti.

EMRE MOR İLK KEZ

Fenerbahçe’de yeni transfer Emre Mor, Partizan maçında sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

Sarı-lacivertli ekibin bir süre önce transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu ve bugün 3 yıllık sözleşme imzaladığı Emre Mor, Fenerbahçe forması ile sahada yer aldı. Emre Mor, Partizan ile oynanan mücadelenin 64’üncü dakikasında Lincoln Henrique’nin yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan karşılaşmayı takip eden taraftarlar, Emre Mor lehine tezahüratlarda bulundu.

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İKİNCİ YARI 8 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 64’üncü dakika Bruma’nın yerine İrfan Can Kahveci’ye, Valencia’nın yerine Serdar Dursun’a, Lincoln Henrique’nin Emre Mor’a, Zajc’ın yerine Pelkas’a, Altay Bayındır’ın yerine ise Ertuğrul Çetin’e görev verdi. Karşılaşmanın 82’nci dakikasında Rossi’nin yerine Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu’nun yerine Novak oyuna dahil oldu. 90’ıncı dakikada ise Osayi-Samuel’in yerine Burak Kapacak forma buldu.

Jorge Jesus; İsmail Yüksek, Szalai ve Kim Min-Jae’ye 90 dakika görev verdi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe’nin Partizan ile oynadığı maça sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular.

Öte yandan Fenerbahçe’nin Partizan ile oynadığı hazırlık maçında Galatasaray ve Trabzonspor formalı taraftarlar da yer aldı.