Fenerbahçe 1-0 Partizan / Maç sonucu

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Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren sarı lacivertliler, Graz kentindeki Merkür Arena'da oynanan hazırlık maçında Partizan'ı 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin galibiyet golünü 2. dakikada Enner Valencia kaydetti.

JORGE JESUS'TAN 'GÜNEŞ' ÖNLEMİ

Portekizli teknik adam, Partizan maçı öncesinde yedek futbolcuların yoğun güneşten olumsuz etkilenmemesi için oyuncularını tribüne çıkardı.

İSTANBUL'DA 3'TE 3

Avusturya kampı öncesi İstanbul'da 3 hazırlık maçı oynayan sarı-lacivertliler ilk karşılaşmasında Kuzey Makedonya Şampiyonu Shkupi ile 2 - 2 berabere kalırken, İkinci mücadelesinde Arnavutluk Ligi Şampiyonu Tirana'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. Üçüncü maçında Katar ekibi Al Shamal ile karşılaşan Fenerbahçe, bu mücadeleden de 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

İLK 11'LER

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Fenerbahçe: Altay, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail Yüksek, Zajc, Lincoln, Bruma, Valencia, Rossi.

Partizan: Stevanovic, Markovic, Filipovic, Urosevic, Sehovic, Fejsa, Natcho, Anrade, Holender, Menig, Gomes.