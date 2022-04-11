Son Dakika: Fenerbahçe kasasını doldurdu! Mesut Özil detayı...

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Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan Galatasaray maçını Fenerbahçe 2-0 kazandı. Taraftarı önünde coşkulu atmosferde oynayan Sarı-Lacivertliler kasasını da doldurdu.

Miha Zajc'ın açtığı, Serdar Dursun'un kapanışı yaptığı maçta Fenerbahçe tribünler kapalı gişeydi. Mücadeleyi tribünde 48 bin 842 kişi takip etti.

20 MİLYON TL GELİR

Sabah gazetesinin haberine göre derbi biletleri saniyerlerde tükenen Fenerbahçe'de taraftarlar maç gününde stadın altındaki Fenerium mağazasında ürün bırakmadı. Sarı-Lacivertli kulüp mağaza ve bilet satışından 20 milyon TL gelir elde etti.

EN ÇOK MESUT ÖZİL FORMASI SATILDI

Fanatik'in haberinde ise taraftarların, kulübün ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazasından en çok Mesut'un formalarını satın aldıkları bildirildi.