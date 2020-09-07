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DHA
Haber Giriş: 07.09.2020 - 13:27 | Son Güncelleme:

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Vedat Muriç kız kardeşinin düğününe katıldı!

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Vedat Muriç kız kardeşinin düğününe katıldı!
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Fenerbahçe’den ayrılması gündemde olan Kosovalı golcü Vedat Muriç, kız kardeşinin düğünü için memleketi Prizren’e gitti.

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, kız kardeşinin Kosova’daki düğün törenine katıldı.

Fenerbahçede Vedat Muriqiin yerine 3 aday: Zahavi, Cisse, Kalinic
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in yerine 3 aday: Zahavi, Cisse, Kalinic

Doğup büyüdüğü Prizren’e giden yıldız futbolcu, ailesiyle hasret giderdi.

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Fenerbahçede hareketli hafta 4 yeni transfer, 2 ayrılık...
Fenerbahçe'de hareketli hafta! 4 yeni transfer, 2 ayrılık...

Kız kardeşi Narçin ile damat Ozan Yeşeren’e nasihatte bulunan Muriç, "Birbirinizi her koşulda sevin" diye nasihatte bulunmayı da ihmal etmedi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Vedat Muriç kız kardeşinin düğününe katıldı

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