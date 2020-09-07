MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in yerine 3 aday: Zahavi, Cisse, Kalinic
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in yerine 3 aday: Zahavi, Cisse, Kalinic
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 07.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in yerine 3 aday: Zahavi, Cisse, Kalinic

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in yerine 3 aday: Zahavi, Cisse, Kalinic
Abone Olgoogle-news

Vedat Muriqi'in Lazio’ya transferi büyük ölçüde biterken Kosovalı golcünün yerini doldurmak için Emre Belözoğlu ve ekibi görüşmeleri yoğunlaştırdı.

Fenerbahçe’nin yeni oyun planına uygun, maliyeti düşük, verimliliği yüksek oyuncunun adının belirlenmesinde son aşamaya gelindiği öğrenildi.

Adaylar arasında Eran Zahavi ismi ön plana çıkarken, geçtiğimiz yıl Erol Bulut’la başarılı işler yapan ve hâlâ hiçbir takımla sözleşme yapmayan 1.80 boyundaki Papiss Cisse’nin de en kuvvetli adaylardan biri olduğu edinilen bilgiler arasında.

Fenerbahçe ile adı anılan diğer bir isim ise Nikola Kalinic. Atletico Madrid’le 1 yıllık sözleşmesi daha bulunan 32 yaşındaki Hırvat golcü için kulübüyle görüşmeler sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle