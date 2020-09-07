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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 08:34 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de hareketli hafta! 4 yeni transfer, 2 ayrılık...

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin transfer planı belli oldu. Sağ bek, stoper, kanat ve santrfor transferi yapacak olan sarı lacivertli ekipte gidecek ve gelecek isimler belli oldu.

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1HAREKETLİ HAFTA
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HAREKETLİ HAFTA

Fenerbahçe'yi transferde hareketli bir hafta belirliyor. Teknik direktör Erol Bulut takımdan gönderilecek 4 ismi ve 2 yeni transferi belirledi.

2VEDAT GİDİYOR
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VEDAT GİDİYOR

Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin transferi konusunda Lazio ile anlaşılmasının ardından yeni kadrosunu şekillendirmeye başladı.

35 YILLIK SÖZLEŞME
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5 YILLIK SÖZLEŞME

Hafta başında Fenerbahçe ile yollarını resmen ayıracak olan Kosovalı golcü, menajeriyle birlikte Roma'ya uçacak ve İtalyan devi ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

418 MİLYON EURO BONSERVİS
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18 MİLYON EURO BONSERVİS

Lazio, Vedat Muriqi transferi için sarı lacivertli ekibe 18 milyon avro bonservis ödeyecek.

52 MİLYON EURO + BONUSLARDAN OLUŞAN MAAŞ
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2 MİLYON EURO + BONUSLARDAN OLUŞAN MAAŞ

Vedat Muriqi ise 5 yıllık mukavelesi karşılığında senelik 2 milyon avro + bonuslardan oluşan bir maaş kazanacak.

6VEDAT SONRASI FENERBAHÇE
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VEDAT SONRASI FENERBAHÇE

Deneyimli forvetin ayrılığının kesinleşmesinin ardından teknik direktör Erol Bulut, yeni sezonun nihai kadrosunu şekillendirmek için düğmeye bastı.

7TRANSFER ŞOVUYLA BAŞLADI
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TRANSFER ŞOVUYLA BAŞLADI

Transfer tahtasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak başlayan sarı lacivertli ekip, ardından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yuvaya döndürerek taraftarını coşturmuştu.

8İMZALAR ARKA ARKAYA
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İMZALAR ARKA ARKAYA

Bu imzaların ardından Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlara önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulduğunun sinyalini vermişti.

9ŞAMPİYONLUK KADROSU
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ŞAMPİYONLUK KADROSU

Bu isimlere ek olarak Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile resmi mukavele imzalayan Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna katarak iddiasını güçlendirmişti.

10
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İşte Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'nin ayrılığı sonrası için belirlediği yol haritası ve kadro yapılanması...

11SAĞ BEK
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SAĞ BEK

Bu bölge için Nabil Dirar'ın sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Dirar'ın ayrılığı sonrası Bayern Münih II'den Mert Yılmaz kadroya katılacak.

12STOPER
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STOPER

Marcel Tisserand ve kulübü Wolfsburg ile her konuda anlaşma sağlandı. Bu hafta içerisinde transfere son nokta konulacak. Tisserand gelir gelmez Zanka gidecek.

13KANAT
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KANAT

Zahavi ile yapılacak görüşme belirleyici olacak. İsrailli oyuncu Fenerbahçe'nin şartlarını kabul edip, imzayı atarsa, Kalu ismi rafa kalkacak.

14SANTRFOR
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SANTRFOR

Nikola Kalinic'in menajerleriyle yapılan görüşme olumlu geçti. Transferin birkaç gün içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

15KARDEŞİNİ EVLENDİRDİ
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KARDEŞİNİ EVLENDİRDİ

Vedat dün Kosova'da kız kardeşi Narçın'ın düğününe katıldı. Yarın İtalya'ya gidecek, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Lazio'ya 5 yıllık imza atacak.

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