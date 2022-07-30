Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'Putin tezahüratı' açıklaması

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı lacivertli kulübün gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe divan kurulunda "Zelenski" sloganı Haberi görüntüle

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

"UKRAYNA'DAN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİZ"

Ukrayna’dan özür dilemeyeceğiz. Bunun sebebini de biraz sonra anlatacağım. Ukrayna Dışişleri Sözcüsü ve Büyükelçisi’nin söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli. Medyada her konumuza maydanoz olan rakip takım taraftarlarından etkilenmiş olmalısınız.

20 saniyelik bir olaydan bahsediyoruz. 1. golde oldu, 2. gol ve maç sonunda olmadı. Yakışıksız bir tezahürattı. Niye oldu o tepki? Maç daha başlamadan, Türkiye’de eskiden top oynayan bir kalecinin eski kulübünün simgesini yaparak tribünleri germesiyle başladı. Golü atan da yaptı. Bariz bir tahrik var. Bize yakışmadı yine de. Lucescu sonrasında yanına çağırdı ve oyuncusuna bağırdı, ona teşekkür etmek istiyorum.

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"BU TEZAHÜRATIN YAPILMASINI UYGUNSUZ BULUYORUM"

Bir anlık öfkeyle bile olsa, bu tezahüratın yapılmasını uygunsuz buluyorum. Ama 115 yıllık şanlı tarihi, bir kısım taraftarın haklı tepkisi ama haksız söylemiyle yaftalayanları kınıyorum. Biz savaşa karşıyız. Duruşumuz nettir. Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Fenerbahçe’yi savaş sempatizanı olarak göstermeye çalışanlara, Fenerbahçe ağır gelir. Bunu da kafanızın bir yerine yazın.

Bizi lekelemeye çalışanları kınıyorum. Sayın Büyükelçi, bir yöneticimizle temasa geçip ‘Bu konuyu çok da kafanıza takmayın’ minvalinde bir şey de söylemiştir ama umumide farklı… Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Herkesin kafasını kuma gömdüğü konularda bile susmamıştır. Bizi savaş sempatizanı olarak göstermeye, siyasi duruşa dem vurmaya çalışanlara Fenerbahçe ağır gelir. Bunu kafanızın bir yerine yazın.

"UEFA ÇİFTE STANDART UYGULAMAMALI"

Bismillah demeden disiplin soruşturması için bize haber geldi. UEFA'dan ne gelecek bilmiyorum. Bu kadar hızlı adım atması, medyadaki haberlerdendir. Çok iyi bir savunma hazırladık. Yaşananların hepsi kayıtlı ve sabit. Neden olduğu ortada. 20 saniye, bunu alıp Fenerbahçe'ye ve Türkiye'ye mal etmek, kesinlikle kabul edilemez. UEFA çifte standart uygulamamalı. Spor siyaset iç içe girmemeli. Spor tarih boyunca barış için kullanılmıştır. Spor siyasetin üstündedir ve barış için kullanılır. Ayrıca UEFA mı karar verecek tribünlerdeki tezahüratlara? O kişiye küfür etsek, madalya mı vereceksiniz?

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7 Ekim 2007 Şırnak terör saldırısı sebebiyle A Milli Takımımız siyah kol bandı takmak istedi. UEFA izin vermedi. Aynı UEFA, Afganistan'da hayatını kaybeden askerler için İtalya Milli Takımı'na kol bandı takma izni verdi. Kim, neye nasıl karar veriyor? Kıstas nedir? Dybala, Merih Demiral'ın yanına koşarak asker selamı verdi ve ceza verilmedi. Srebrenitsa'da binlerce insan katledildi, o zaman spor adına bir şey uyguladınız mı? Ben de bunu soruyorum.

LUCESCU BASIN TOPLANTISINA NEDEN KATILMADI?

Mircea Lucescu’nun tezahüratı protesto etmek için basın toplantısına katılmadığı haberleri gerçek değil. Can sen bizzat oradaydın, sen anlatır mısın?

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş: Lucescu’nun basın toplantısı yapmama nedeni tezahürat değildi. Bize önce siz basın toplantısını yapın dediler. Biz de olmaz siz misafirsiniz yapın dedik. Bize işlerinin olduğunu söylediler. Bizim basın toplantısı 15 dakika uzadı ve Lucescu, bizim toplantıda olduğumuzu göründe uçağı kaçıracakları için bekleyemeyeceğini belirtti. Bu yüzden basın toplantısına çıkmadı.

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ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI SONRASINDA FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Kulübümüz; 27 Temmuz 2022’de oynanan Dinamo Kiev maçına dair yaşananların iki tarafını da anlatan, bu konu ile Fenerbahçe’nin kurumsal kimliğinin hiçbir bağı ve bağlantısının olmadığını yansıtan, Fenerbahçemizin spor kulübü rolü ile bu konuda ilk günden itibaren ortaya koyduğu hassas duruşu ve adımlarını bir rapor halinde ilgililere sundu.

UEFA’nın ‘uygunsuz davranış’ tanımıyla soruşturma açtığı henüz Disiplin Kurulu’na aksettirilmeyen konuyla ilgili Kulübümüz, konuyu hassasiyetle ele alarak hızlı bir şekilde kapsamlı bir beyanname hazırladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’na hitaben yazılan ve federasyon aracılığıyla UEFA’ya gönderilecek olan beyannamede; Kulübümüzün, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı ilk gün olan 24 Şubat 2022’den bu yana kurumsal olarak aldığı pozisyon ve bugüne kadar gelen süreçte yaptıkları ayrıntılı bir şekilde somut gerçeklerle ortaya kondu.

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Beyannamede, Kulübümüzün maçtan bir gün sonra yayımladığı resmi açıklamada vurguladığı gibi, söz konusu söylemin kesin bir dille reddedildiğinin, markamızın değerleriyle ve bugüne kadar toplumsal ve insani konulardaki refleksleriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığının tekrar altı çizilirken; savaş mağduru masum insanlara ve çocuklara dikkat çekmek, konuya dair farkındalık yaratmak ve maddi-manevi destek sağlayabilmek amacıyla 19 Nisan’da Shakhtar Donetsk kulübü ile oynanan ‘Barış için futbol’ temalı dostluk maçı, Kulübümüzün kurumsal tutumunun en net örneği olarak gösterildi.

Kulübümüz, 120 dakikalık bir müsabakada tribünlerin bir bölümünden yükselen 20 saniyelik bir söylemden siyasi bir tutum anlamı çıkarılamayacağını, kulübün tüzel kişi olarak sorumlu tutulmasının kesinlikle adil olmayacağını vurguladı.

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Ayrıca maç öncesi ve maç sırasında, gol sonrasında Dinamo Kievli oyuncuların taraftarımızı galeyana getiren tahrik edici hareketlerini çok net bir şekilde görseller ve videolarla ortaya koydu.

Kulübümüz ayrıca hem ilk maçta seremonide giydiği ‘Savaşı durdurun’ tişörtlerinin hem de İstanbul’da oynanan maç öncesi iki kulübün heyetlerinin dostluk yemeğinde bir araya geldiği görüntüleri de paylaştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak maçtaki anlık söylemi kabul etmediğimizi vurguluyor; bu konunun Kulübümüzle, marka kimliğimizle bağdaştırılmasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha net bir dille belirtiyoruz.

ALİ KOÇ'TAN KIM MIN JAE TRANSFERİNİN PERDE ARKASI

Kim Min-Jae bize geldiği zaman kariyer planlamasında Fenerbahçe'deki 1 sezonun ardından Fransa'ya, ardından da daha büyük bir lige gitmek istediğini söylemişti. Tam 11 gün çıkış maddesini konuştuk. Her Koreli gibi Türkiye'yi çok seveceğini düşündük, kulübü çok seveceğini düşündük. Jorge Jesus'un da onu kalmaya ikna edeceğini düşündük. '1 sene daha kalırsan bu hocayla beraber değerin daha artar' dedik. '2 haftada bu hocayla öğrendiğimi hiçbir hocadan öğrenmedim' dedi. Maaşında da iyi bir arttırmayı kabul ettik. 1-2 hafta gitti geldi ama sonrasında kafasındaki ayrılık kararını uyguladı. Ayrılma kararı maddi açıdan bize büyük fayda sağlasa da hocamızın planlarını bozdu. 2 stoper transfer ettik. İkisi de hocamızın talebi doğrultusunda alındı. Santos'ta beraber oynadılar, biri Flamengo'ya, biri Marsilya'ya gitti. İnşallah başarılı olurlar.

MESUT ÖZİL'İN AYRILIĞI

Mesut Özil ile yollarımızı ayırdık. İstenmeyen bir durumdu. Ne büyük hayallerde geldi ama futbol dinamik bir dünya. Planladıklarınız gerçekleşmeyebiliyor. Pereira döneminde oynadı, oynamadı, sakatlıklar geçirdi. İsmail hoca varken sıkıntılar yaşadık. Sonuç olarak istediğimizi alamadık. Dünya futbol tarihinde Türk olup bu kadar büyük başarılar yaşamış, iyi bir Fenerbahçeli, değerlerimizi taşıyan bir oyuncu ama olmadı. Hiçbir hocaya 'Bunu oynatacaksın' demeyiz. Oturduk konuştuk ve ayrıldık. İnşallah Başakşehir'de başarılı olur. Kendisine teşekkür ediyorum Fenerbahçe'ye geldiği için. Yolu açık olsun. Bu konuda daha fazla detaya girmek istemiyorum. Hocalarla problemi yok, Ali Koç'la şahsi problemi var yönündeki haberlere katılmıyorum. 'Mesut varsa oynar' söylemine de katılmıyorum. İyiyse oynar. Canımız sağ olsun, canı sağ olsun. Allah yolunu açık etsin.

"3 YENİ OYUNCU GELECEK"

7-8 yabancı oyuncu ayrılacak, 3 yeni oyuncu gelecek. Kadroda tutmak istediğimiz birkaç isme büyük ilgi var. Ekonomik açıdan geri çevrilmeyecek olan var, şampiyonluk hedefimiz doğrultusunda bırakılmayacak olan var. Biz bir transferi yapınca yok hile var, yok usulsüzlük var! Bir futbolcuyu başkası istediğinde öve öve bitiremiyorlar. Biz devreye girip o futbolcuyu aldığımızda, o futbolcu kötü oluyor. Her konuya maydanoz olan rakibimiz, bu konulara da maydanoz oluyor.

"ÇOK ÇABUK SAZAN OLUYORSUNUZ"

Genç taraftarlarımız, çok çabuk sazan oluyorsunuz. Şu an hocayı bile tartışmayı başladılar. Kaos gitmeye acayip müsait bir camia olduk. Gençler kendini sorgulamalı.

"TRİBÜN PERFORMANSINDA BİR DÜŞÜKLÜK VAR"

Tribünlerimizin performansında bir düşüklük var. Eskisi gibi 90 dakika boyunca takımı sonuna kadar destekleyen, her bir ağızdan takıma destek verebilecek konumdan çok uzaklaştık. Bir tribün bir şey söylüyor, bir tribün hiç hareket etmiyor. Tribün gruplarıyla da konuşuyoruz. Nasıl çözeriz bunu bilemiyorum. Geriye düştüğümüz zaman full destek olmalıyız. 8 yıldır şampiyon olamamamıza da bağlanabilir ama tamamen de bunu konuşamayız. Stadyum tıklım tıklım doluydu.

TARAFTARA KOMBİNE TEŞEKKÜRÜ

37 bin kombineyi saatler içerisinde tüketen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Geçen senenin şampiyonu da dahil diğer kulüpler bu rakamlara çıkamadılar. İnşallah tüm sezon boyunca, özellikle kırılma anlarında bu eşsiz desteği bize verirler. Geçen sezon taraftarlar yelkenleri çabuk indirdiler. Onların desteği olsaydı bazı maçları çevirebilirdik. Bu sezon için çok umutluyuz.