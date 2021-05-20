Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç adaylığını resmen açıkladı! Emre Belözoğlu devam edecek mi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenen basın toplantısında sarı lacivertli kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa tekrar aday olduğunu açıkladı. Olağan Seçimli Genel Kurul, saat 10.30'da Ülker Stadı'nda yapılacak.

Ali Koç ayrıca Emre Belözoğlu'nun takımdaki geleceğine ilişkin ilerleyen günlerde açıklama yapacağını duyurdu. Koç, "Transferler, teknik direktörler... Bunları en yakın zamanda açıklayacağız. Daha önceki sezonlarda yaptığımız hatalardan ders almamız gerek." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE

"Bütün Fenerbahçelileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çocukken bir taraftar olan ben, hayattaki en büyük sevdama hizmet etme şansı buldum. Önce yöneticilik yaptım. Çok şükür. 6 yıllık yöneticilik döneminde şampiyonluk da yaşadık, son maçta şampiyonluk da kaybettik, 3 Temmuz gibi mücadele dönemini de yaşadık. Milyonlarla şampiyonluk sevinci yaşarken de, camiamızla omuz omuza hain terör örgütüyle mücadele ederken de 'İyi ki Fenerbahçeliyim' dedim. Çocuklarıma da bunu dedirtmeye çalışıyorum. Bugün sizlerle iki konu paylaşacağım. Toplantımız uzun sürmeyecek, soru cevap olmayacak. Önümüzdeki hafta katılmak isteyen herkesin katılabileceği bir organizasyonda soru-cevap ortamı hazırlayacağız."

LOCA SAHİPLERİNE TEŞEKKÜR

"Geçen yıl Mart ayından beri olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Son derece zor bir süreç yaşadık. Geçen sene sezon ne zaman bitecek, transfer ne zaman başlıyor. Her şey normalin dışındaydı. İnşallah bu süreç çok daha uzun sürmez. İnşallah süreci atlatır, tribünleri doldurur, mümkün olduğu kadar normal ortama geri dönebiliriz. Salgın boyunca spor endüstrisi ve özellikle futbol da çok ağır etkilendi. En büyük zorluklardan biri taraftardan mahrum kalmak. Hem sporcu hem de futbol zevki açısından farklı oluyor. Motivasyon ve aldığımız zevk de taraftar yoksa farklı oluyor. Zaten sıkıntılı olan kulüplerimizin gelirleri de etkilendi. Kombine ve loca gelirleri, maç günü bilet satışları neredeyse tamamen yok oldu. Loca sahiplerine teşekkür etmek istiyorum. Saygıyla önlerinde eğiliyorum. Localarını aldılar, kullanmadılar, herhangi bir talepte de bulunmadılar."

YAYINCI KURULUŞ SÖZLERİ

"Bunun üstüne yayıncı kuruluşun her sene çamura yatarak pazarlık yapması, %15 indirimler, ligin 21 takıma çıkmasıyla küçülen pasta, ülkenin ekonomik hali işleri iyice zorlaştırdı. Bunları neden sizinle paylaşıyorum? Sportif faaliyetlerin devam edebilmesi için düzenli olarak çalışan insanlar oldu. Sektör devam etsin diye kendi sağlıklarını riske attılar. Bu takdir edilmesi gereken bir özveri. Son 1,5 sezonda sadece kupalara bakarak performans değerlendirmek haksızlık olur. Ben başta kendi sporcularımız, antrenörlerimiz ve çalışanlarımıza, ardından diğer kulüplerdeki insanlara teşekkür ediyorum."

"ŞAMPİYONLUĞU KIL PAYI KAÇIRDIK"

"Biraz futbol takımımızdan bahsetmek istiyorum. Sportif branşlarda iyi olsak da futbolda arzu ettiğimiz yere gelemedik. İlk 2 seneye bakıldığında şampiyonluğu bu şekilde kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Derinden yaralandığımızı söyleyebilirim. Başakşehir maçından sonra 6 galibiyet, 1 beraberlik bizi şampiyon yapar' demiştim. Bizim şampiyon olmamız için rakiplerin de puan kaybetmesi lazımdı. Bunu söylerken onu da düşündüm. Son düdüğe kadar şampiyonluğu kovalamamıza rağmen bize sunulan bu fırsatı değerlendiremedik. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız bir yıl oldu. Ekilen tohumlara, yapılan yatırımlara, tutan tutmayan transferlere, kadro yapılanmamıza bakıldığı zaman önümüzdeki sezon için önümüzün açık olduğunu, gelecek sezon için %70 hazır kadromuz olduğunu söyleyebilirim. Bazı eksiklerin giderilmesi halinde camiamızın beklediği şampiyonluğu getirebilecek bir takımımız var. Dolayısıyla sezona kendimizden daha emin başlayacağız."

EMRE BELÖZOĞLU DEVAM EDECEK Mİ?

"Transferler, teknik direktörler... Bunları en yakın zamanda açıklayacağız. Daha önceki sezonlarda yaptığımız hatalardan ders almamız gerek. Bu dersler paha biçilemez. Yönetimlerin, futbol takımlarının ne yaptığının yanı sıra ligde sıralamayı belirleyen unsurlar federasyon anlayışı, aldığı adaletsiz kararlar da ülkemize has bir şekilde futbolu etkiliyor."

NİHAT ÖZDEMİR'E GÖNDERME

"TFF, ve yöneticileri ile ilgili görüşlerimi zaman zaman paylaştım. Değişen bir durum söz konusu değil. Kaç karardan dönüldüğüne bakılması yeter. 'Kuzu kuzu gelip Şampiyonlar Ligi'ni oynayacaklar' açıklaması bile yeterli. Bunların değişmesi lazım. Sonuçları etkileyen hakem hatalarında standardın bir türlü yakalanamaması, sezon başında yapılan algılara, hakemler yüzünden yapılan manipülasyona göz yumulması, suç içerek iddia ve ithamlara soruşturma yapılmaması. Kendi delegelerinden gelen ihtarlar, futbolcuların açıklamaları, yapılan şikayetlerde kendi içinde araştırma yapmadan direkt savcılığa gidilmesi. İyi olanın değil, sesi çok çıkanın kazanması federasyonun futbola verdiği zararlardandır."

"Biz geldiğimizden beri total bir anlayışla Türk futbolunu ileri götürmek için hareket ettik. Kendi çabamıza rağmen yeterinde katılımı görmedik. Tekabet ve hak odaklı bakış açısı yok bizde. Zafere giden her yolhak görülüyor. Futbolda rekabetin saha içinden çıkış saha dışında olmasının bir norm haline gelmiştir. 'Zweig'in dediği gibi 'Dünya'yı değiştiremiyorsanız, kendinizi değiştirin'. Biz de artık kendimizi değiştireceğiz. Başkaları gibi değiliz. Tenhada farklı, umumide farklı değiliz. Tribüne oynamıyoruz. Bu sezonla beraber mert, dürüst, samimi olmayanlara karşı, bizi hedef alanlara karşı çok farklı tutumumuz olacağını, gereken cevapları vereceğimizi bilmenizi isterim. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak. Her yapılana cevap verecek."

ADAYLIĞINI AÇIKLADI

"12-13 Haziran'da genel kurulumuzu yapacağız inşallah. İlk aday olduğumda her şeyi düzeltmek ve başarılı olmak için iki dönem gerekli demiştim. İlk dönemde başarıyı yakaladığımızı söyleyemeyiz. İşimizi sürdürmek ve başarıyı yakalamak için başkan adayı olduğumu açıklamak istiyorum. 3 yıl önce bütün bir teveccühle Fenerbahçe Başkanlığına seçildim. Bu 3 yılda anlayışımız hep Fenerbahçe menfaatlerini ön planda tutmak oldu. Bunu yaparken de gemiyi yüzdürmemiz gerekiyordu. Sadece bugünü değil, yarını da düşündük. İdari ve finansal alanda önemli adımlar attık. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalarımızı devam ettirip, ektiğimiz tohumların meyvelerini toplayacağımız bir dönem olacak."

"BEN FENERBAHÇE'YE VERMEYE DEĞİL ALMAYA GELDİM"

"Bilen bilir, ben tekrar söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'ye almaya değil vermeye geldim. Burada sonsuza kadar kalmaya niyetim yok. Aşırı uzun süreler kalındığında neler olduğunu da gördük. İnşallah seçilirsek bunda çalışma yapacağız. Kulüplerde başkanlık dönemlerine bir sınırlama getirilmeli. En azından bir dönem. Başkan olarak neler yapmamız gerektiğinin farkındayız. Yöneticilik ve başkanlıkların ilk yılları bizim kulübümüzde zor geçmiştir. Biz de bazı konularda zorlandık. Zaman zaman planlarımızı hayata geçiremedik. Camiamızın içi rahat olsun. Ben ve seçilecek olan arkadaşlarım gereken dersleri aldık. İkinci dönemimiz bu açıdan çok daha farklı olacak."

"İNSAFSIZ ELEŞTİRİLERE MARUZ KALDIK"

"Bu dönemde zaman zaman yapıcı, bazen de insafsız eleştirilere maruz kaldık. Eleştiriye açık olduğumu anlamışsınızdır. FB TV'de kendimizi eleştiren isimlerin olduğunu bilirsiniz. Fenerbahçe'nin iyiliğini isteyenlerin eleştirilerine saygı duyuyor, bunlardan istifade ediyoruz. Fakat bizleri yıldırmak gibi bir gizli ajandası olan kötü niyetli eleştiriler bizim camiamızda çok hızlı yayılır. Bu bizim DNA'mızda var. Bu insanlar, işler iyi giderken saklanır, sesleri çıkmaz. İlk tökezlemede en ön sırada eleştiriye gelirler. Bunlar bazı insanların taşeronudur."

"BUYURUN SANDIĞA GELİN"

İlk aday olduğum yıl mayıs ayında dua ediyordum, Fenerbahçe şampiyon olsun da adaylığımı geri çekeyim diye. Gerçek Fenerbahçeli, kulübün kötülüğünü isteyemez. Bunlara açık çağrımdır. İşte ize fırsat. Bırakın sosyal medyayı, Fenerbahçe'ye katkı yapmak istiyorsanız buyurun gelin sandığa. Bu insanlar çok rahat yalan söyleyebiliyor. Çok rahat dünü unutabiliyor. Biz yönetimi devraldığımızda devir teslim nezaketi bile gösterilmedi. Fenerbahçe geleneğinde devir teslim yapılır. Bırakın altyapı projesini, şunu yapın ya da yapmayın demediler. Sadece bir yönetici vardı, el sıkıştık gitti. Altyapıya gittiğimizde bize 2 sayfa rapor verdiler. O da antrenman programıydı. Belçika ile ilgili bir şey demediler. Bunun gibiler çok olacak, bu sadece örnek. Bu kişilerin spor hukukunda nasıl manipülasyon yaptıklarını da açıklayacağız. İşte fırsat, gelin. Sandığın eli kulağında. Fenerbahçe'ye yeni bir vizyon katmak istiyorsanız gelin sandığa. Aday olun, projelerinizi anlatın. Basketbolu, futbolu mevcut şartlara göre nasıl yöneteceğinizi anlatın. Akıl akıldan üstündür. Çıkın açık açık konuşun, perde arkasından konuşmayın.

GENEL KURUL TEMENNİSİ

Genel kurulumuzun renkli geçmesini bekliyoruz. Fenerbahçe'ye fayda sağlamasını diliyoruz. Kararı camiamız verecektir. Onların kararı kutsaldır.

"HERKES ADAY OLABİLİR"

"FB TV, sosyal tesisler, bütün veriler ben dahil bütün başkan adaylarına açıktır. Bunun suistimal edilmemesini istiyorum. 200 noter tasdikli üye imzasını getiren herkes aday olabilir. 3 sene boyunca, işlerin kötü gittiği durumlarda bile desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza, kongre üyelerimize teşekkürü borç bilirim. Bu destek en kötü günde bile bize güç kaynağı olmuştur. Bu 3 yılda kulübümüzdeki mesai arkadaşlarıma da sonsuz teşekkür ederim."

"Son 1,5 yılda pandemi sebebiyle birbirimizden ayrı kaldık. İnşallah yeni sezonda tam kapasite olmasa da tribünlerimizin dolu olduğu, omuz omuza Çubuklu'yu desteklediği günleri görürüz."

SEÇİMLİ GENEL KURULA KATILIM ÇAĞRISI

Olağan seçimli genel kurulun ilkini 29-30 Mayıs, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 5-6 Haziran'da yapacağımızı duyurmuştuk. Ancak İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği kararlar sebebiyle genel kurul tarihini bir hafta ertelemek durumunda kaldık. İnşallah 12-13 Haziran'da salgın koşullarında da mümkün olan en büyük katılımla seçimimizi yapacağız.

"Düne takılmadan, hatalarımızdan ders alarak, yarını planlayarak Fenerbahçe için hep birlikte çalışacağız. Bu kulüp, bu camia başarıları, mutlulukları fazlasıyla hak ediyor."

"Mevlana'nın sözüyle bitireyim; "Zor diyorsun, zor olacak ki imkan olsun." Ben ve arkadaşlarım fazlasıyla imtihana girdik. Ben ve arkadaşlarım Fenerbahçe için her türlü imtihana girmeye hazırız. Umarım artık harcadığımız emeğin, fedakarlıklarımızın karşılığını alırız ve biz ve camiamız hak ettiği mutluluklara" kavuşur.

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