Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şekip Mosturoğlu'nun hedef aldı: "Sandığa gelin"

Spor Arena Detay - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu'nun kendileri hakkında bir sohbet kanalında sarf ettiği sözlere sert cevap verdi.



Koç, Mosturoğlu'nun sözleri üzerine, "Bırakın sosyal medyayı, Fenerbahçe'ye katkı yapmak istiyorsanız buyurun gelin sandığa. Bu insanlar çok rahat yalan söyleyebiliyor. Çok rahat dünü unutabiliyor. Biz yönetimi devraldığımızda devir teslim nezaketi bile gösterilmedi. Fenerbahçe geleneğinde devir teslim yapılır. Bırakın altyapı projesini, şunu yapın ya da yapmayın demediler. Sadece bir yönetici vardı, el sıkıştık gitti. Altyapıya gittiğimizde bize 2 sayfa rapor verdiler. O da antrenman programıydı. Belçika ile ilgili bir şey demediler. Bunun gibiler çok olacak, bu sadece örnek. Bu kişilerin spor hukukunda nasıl manipülasyon yaptıklarını da açıklayacağız. İşte fırsat, gelin. Sandığın eli kulağında. Fenerbahçe'ye yeni bir vizyon katmak istiyorsanız gelin sandığa. Aday olun, projelerinizi anlatın. Basketbolu, futbolu mevcut şartlara göre nasıl yöneteceğinizi anlatın. Akıl akıldan üstündür. Çıkın açık açık konuşun, perde arkasından konuşmayın." ifadelerini kullandı.

Şekip Mosturoğlu ne demişti?

Bir sohbet kanalına katılan Fenerbahçe'nin eski yöneticisi, mevcut yönetimin tercihleri hakkında "Biz seçilseydik altyapı için düşündüğümüz Belçikalı antrenör şu an hala Çin’de çalışıyor. Ancak Ali Koç’un göreve getirdiği David Badia 2 senedir işsiz. keşke altyapıda bizim projemizi kullansalardı." ifadelerini kullandı.









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