Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıkladı! Kaptan Eda Erdem Dündar'ın heykeli dikiliyor... Salon ayakta alkışladı...

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin dikileceğini açıkladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Filenin Sultanları'nın bu ülkeyi nasıl mutlu ettiğine hepimiz şahit olduk. Japonya’da da Allah yollarını açık etsin. Bu takımın en önemli 4 oyuncusu Fenerbahçe sporcularıdır. Filenin Sultanları’nı kutlarken, kaptan Eda’ya, savunma bakanı Gizem’e, Türk oğlu Türk Vargas’ımıza ve Aslı Kalaç’a özel parantez açmak istiyorum. Ülkemizi, Fenerbahçe’yi müthiş şekilde temsil ettiler. Yönetim toplantısı yaptık. Aldığımız karar çerçevesinde Alex, Lefter, Can Bartu ve Eda Erdem'in heykeli olacak. Kendisi de bilmiyor, şu an öğrenmiş oldu. Gani gani hak ettiğini düşünüyoruz. Zaten Fenerbahçe Kulübü bir spor kulübüdür" dedi.

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EDA ERDEM'İN HEYKELİ NEREYE DİKİLECEK?

Eda Dündar Erdem'in heykeli, Yoğurtçu Parkı'na Can Bartu ve Alex de Souza'nın yanına dikilecek.

İSTANBUL FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ HAREKETE GEÇMİŞTİ

2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 15. senesini dolduran Eda Erdem Dündar, geçtiğimiz günlerde A Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Sergilediği performans ile Türk halkının kalbine taht kuran milli voleybolcunun heykelini dikmek için İstanbul Fenerbahçeliler Derneği harekete geçmişti.

İstanbul Fenerbahçeliler Derneği, tecrübeli voleybolcu için heykel kampanyası başlatmıştı. Dernek, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"GELİN HEYKELİNİ YAPALIM"

"Gelin hep beraber TŪRKİYE'de bir ilki gerçekleştirelim. Dūnyanın en būyūk takımının kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelini yapalım. Kadın ve başarılı sporcu olarak TÙRKÌYE'de bir ilk olacaktır. Būtūn FENERBAHÇE Derneklerimiz ile beraber gerçekleştirelim."

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EDA ERDEM HEYKEL İÇİN NE DEMİŞTİ?

Eda Erdem, heykelinin dikilmesiyle ilgili gelen isteklere, "heykel konusu hakkında tabii ki yorumlar oluyor ama benim bir şey söylemem doğru olmaz. Taraftarların ya da kulübümün böyle bir düşüncesi varsa tabii ki de her sporcunun hayalidir diye düşünüyorum. Şu an benim pek bir şey söylemem doğru olmaz. Zaman gösterecektir." sözleriyle yanıt vermişti.

BAŞARILARLA DOLU KARİYERİYLE ÜLKEYE VOLEYBOLU SEVDİRDİ

A Milli Takımımız’da da kaptanlık görevini üstlenen deneyimli sporcu, ay-yıldızlı forma ile de ülke insanımıza voleybolu sevdiren isimlerin başında geldi.

2005’ten beri milli takımda olan Eda, 2009’da Avrupa 2.’liği, 2010 Avrupa Kadınlar Ligi 2.’liği, 2011 Avrupa Kadınlar Ligi 2.’liği, 2012’de Londra Olimpiyatları’na katılım, 2015 Avrupa Şampiyonası 4.’lüğü, 2017 Avrupa Şampiyonası 3.’lüğü, 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıta Elemeleri Birinciliği ve en iyi orta oyuncu ödülü, 2021 Avrupa 3.’lüğü ve en iyi orta oyuncu ödülü gibi birbirinden değerli başarılar elde etti.

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Milli voleybolcu, 2022 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı ile 4. sırayı aldı. 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı ile şampiyonluk yaşadı.

2023 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı ile şampiyonluk ipini göğüsledi.

FENERBAHÇE'DEKİ BAŞARILARI

Ayrıca sarı-lacivertli forma altında 3 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası’nda da başarıya ulaştı. 2008-2023 arası Fenerbahçe’de tam 16 kupa kazanan Eda Erdem, birçok bireysel ödüle de layık görüldü. 2023 Sultanlar Ligi en iyi orta oyuncusu, 2017 Sultanlar Ligi en iyi orta oyuncusu, 2017 Kupa Voley en değerli oyuncu, 2016 CEV Şampiyonlar Ligi en iyi orta oyuncusu, 2016 1. Lig en iyi orta oyuncusu, 2014 1. Ligi en iyi blokör, 2011 1. Lig en iyi smaçör, 2009 Süper Kupa MVP ödülleri dikkat çekiyor.

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FENERBAHÇE'DE 15. SENESİ

Sarı-lacivertli forma altında 15. senesini yaşayan Eda Erdem, sosyal medya hesaplarından özel bir paylaşım yapmıştı. Eda, "Çubuklu üstümde, çubuklu yüreğimde. Geride kalan 15 yıl… Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan… 6. Şampiyonluk ve Sarı Melekler. İşte öyle bir şey!" sözlerini kullanmıştı.