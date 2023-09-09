Son Dakika: Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul toplantısında tarihi karar! 'Atatürk Stadyumu' için yetki verildi

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Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongreye; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu eski Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, eşi Sema Kartal ile oğlu Emre Kartal ve çok sayıda üye katıldı.

'ATATÜRK STADYUMU' İÇİN YETKİ

Fenerbahçe stadının isminin 'Atatürk Stadyumu' olması yönünde yapılan oylamada Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na yetki verildi.

Stadyumun ismi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gerekli izin alındıktan sonra resmileşecek.

ALİ KOÇ: 'SARAÇOĞLU AİLESİYLE GÖRÜŞTÜK'

Stadyumumuzun isminin Atamız'ın adını taşıması... Görüş, öneri, toplantılardaki sözler, söylemler sonrası harekete geçtik. Çok enteresandır, birkaç kişiden Şükrü Saraçoğlu ismi ne olacak soruları aldım. Tabii ki bu süreci yönetirken, ilerletirken ilk yaptığımız işlerden biri Saraçoğlu ailesiyle görüşmek oldu. Kendilerini ziyaret edecektik. Saygın ve nazik aile olduklarını gösterdiler, siz değil biz geliriz deyip sağolsunlar kulübe geldiler. Niye geldiklerini gayet iyi biliyorlardı. Bir türlü konuya giremedik. Tarihten, yıllardan, aileden, Fenerbahçemiz'den, Türkiyemiz'den bahsettik bahsettik, bir türlü konuya gelemedik. 1 saat geçti, Yılmaz Bey'e 'Esas konumuza gelelim' dedim. 'Gerek yok, lütfen gerekeni yapın' dedi aile

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YDK ÜYELİĞİ SÜRESİ 25 YILDA KALDI

45inci maddede yer alan Üyeliğe kabul tarihinden üyelikte 25 yılını tamamlamış üyeler ile Kulüp Başkanlığı ve Yönetim Kurulu asıl üyeliği yapmış olanlar, aidat borcu olmamak ve yazılı müracaatta bulunmak kaydıyla Yüksek Divan Kurulu üyeliğine hak kazanırlar maddesi görüşüldü.

Başkan Ali Koç, üyelerin talepleri doğrultusunda konuşma yaptı. Ali Koç, "Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyesi olmanın süresi ile ilgili lehte ve aleyhte talepler vardı. 22 yıla çekelim de diyenler oldu. 35 de diyenler var. Şu an hali hazırda 4 bin 776 YDK üyemiz var. Bunu 20 yıl olarak değerlendirirsek 4 bin 458 kişi daha YDK üyesi oluyor ve yani rakam 9 bin 300lere geliyor. 15 yıla çekilirse ekleme rakamı 7 bin 200 oluyor. 25 kalsın görüşü bize daha fazla geldiği için buna dokunmadık. Bundan sonraki YDK toplantılarını da burada yapıyor olacağız. Şahsi düşüncem 25 yılda kalması. İndirilecek ise kesinlikle 20nin altında olmaması gerekiyor. 15 kesinlikle olmaz. Gerekiyorsa olduğu gibi kalmalı" dedi.

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Mevcut sürenin düşürülmesi oylandı ve kabul edilmedi. Vefa Küçük'ün uyarısının ardından salonda yer alan üyeler, ıslıklı tepki gösterdi.

Küçük, "Biz önümüze geleni oyluyoruz. Sizin talepleriniz yönetim kurulu tarafından kabul edildi. Bir kavram kargaşası var. Sayın yönetim, 25 senede devam mı edelim düşürelim mi?" dedi.

BAŞKANLIK SÜRESİNE KISITLAMA

Daha önce Başkan, 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından doğrudan doğruya gizli oyla seçilir maddesinde değişikliğe gidildi. Yeni yapılan değişiklikte ise 38inci maddede yer alan "Kulüp başkanı en az 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. Aynı kulüp başkanı kesintisiz en fazla 4 dönem, diğer bir deyişle 12 yıl için seçilebilir. Kulüp başkanı aynı göreve ancak 1 tam dönem geçtikten sonra aday olabilir" maddesi, üyelerin oylarında sunuldu. Yapılan oylama çokluğu ile kabul edildi.

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YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANINCA BAŞLADI

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, normal şartlarda saat 10.30'da başlayacaktı ancak, trafikte yaşanan aksaklık ve akreditasyon kart işlemlerinin temini sebebiyle gecikmeli başladı. 40 bin 404 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü genel kurul, saat 10.30'da başlaması gerekirken 4 bin 41 kişilik yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından yarım saat gecikmeli olarak başladı.

DİVAN BAŞKANLIĞINA VEFA KÜÇÜK SEÇİLDİ

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda divan başkanlığı görevine Vefa Küçük, oy birliği ile seçildi. Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a bu konuda teşekkür ederken, salonda yer alan üyeler alkışladı.

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Vefa Küçük, yaptığı açıklamada, "Sizlerin oyları ile bugünkü olağanüstü tüzük tadili kongresini yönetmek üzere arkadaşlarımla birlikte görev aldık. Bizi onurlandırdınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

KARTAL AİLESİNE YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, olağanüstü genel kurula eşi Sema Kartal ve oğlu Emre Kartal ile birlikte katıldı. Toplantı başlamadan önce başkan Ali Koç, Sema ve Emre Kartal'ın yanına eşi Nevbahar Koç ve annesi Çiğdem Simavi ile giderek bir süre sohbet etti, ardından fotoğraf çektirdi.

ALİ KOÇ'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

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Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başladı. Genel kurulda, divan başkanı seçiminin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, “Tarihi bir güne hep beraber tanıklık edeceğiz. Birbirimizle ne kadar gurur duysak azdır. Sizi biraz sıkboğaz ettik mesajlarımızla. 6 bin katılımcı var. Locaları açtım. Dolar dolmaz da üst tribünleri açacağız. Hepinizden Allah razı olsun. Bazen görüyor bazen görmeyebiliyorsunuz, çünkü Fenerbahçe ismi kullanılmıyor. Ama amatör branşlarda her yerde rekorlar kırıyoruz. Olimpiyat kotaları tek tek gelmeye başladı. Kuzey Tunçelli hem 800 metre hem bin 500 metrede Türkiye rekorları kırarak kota aldı ama ne yazık ki söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman medyada Fenerbahçe sporcusu kullanılmıyor. Üzüntüyle karşılıyoruz, tepkimizi de koyduk. Tatil döneminde de futbolda rekorlar üst üste geliyor, ne kadar gurur duysak azdır” dedi.

“EDA ERDEM’İN HEYKELİ OLACAK, GANİ GANİ HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Filenin Sultanları’nı tebrik eden Ali Koç, “Geleneksel rakiplerimiz arasında amatör branşlarda hala bayrağı en yüksekte tutan tek hedefi şampiyonluk olan ne yazık ki sadece Fenerbahçe kaldı. Bunu yapmanın kolay olmadığını bugünün şartlarında biliyorsunuz. Filenin Sultanları'nın bu ülkeyi nasıl mutlu ettiğine hepimiz şahit olduk. Japonya’da da Allah yollarını açık etsin. Bu takımın en önemli 4 oyuncusu Fenerbahçe sporcularıdır. Filenin Sultanları’nı kutlarken, kaptan Eda’ya, savunma bakanı Gizem’e, Türk oğlu Türk Vargas’ımıza ve Aslı Kalaç’a özel parantez açmak istiyorum. Ülkemizi, Fenerbahçe’yi müthiş şekilde temsil ettiler. Yönetim toplantısı yaptık. Aldığımız karar çerçevesinde Alex, Lefter, Can Bartu ve Eda Erdem'in heykeli olacak. Kendisi de bilmiyor, şu an öğrenmiş oldu. Gani gani hak ettiğini düşünüyoruz. Zaten Fenerbahçe Kulübü bir spor kulübüdür” diye konuştu.

Ali Koç, bugünün 9 Eylül, İzmir’in kurtuluşunun 101’inci yıldönümü olduğunu dile getirerek, “Çok önemli gün. Tüm şehitlerimizi başta Atamızı sonsuz saygıyla anıyoruz” dedi.

“FENERBAHÇE, TARİHİ BOYUNCA ATA’MIZIN İZİNDEN BİR AN BİLE AYRILMAMIŞTIR”

“Fenerbahçe kulübü, kim ne derse desin milletinin ve devletinin yanında kayıtsız, şartsız yer almıştır” diyen Ali Koç, “Kurtuluş Savaşı’na destek vermiş bir kulübün üyeleriyiz. 50 maçın 41’ini kazanarak Anadolu’da mücadele eden askerlerimize, halkımıza motivasyon kaynağı olmuş son olarak Harrington Kupası maçında İngiltere’den getirilen profesyonel futbolcu olmasına rağmen galip ayrılarak Lozan’da bulunan devlet yetkililerini ve savaşta bulunan milletin tamamına umut kaynağı olmuş bir kulübüz. Atatürk, 3 Mayıs 1918 tarihinde kulübü ziyaret etmiş, ziyarette şeref duyduğumuz sözlerini paylaşmıştır. Fenerbahçe, tarihi boyuncu Ata’mızın izinden bir an bile ayrılmamış, hep devletinin ve milletinin yanında olmuş, kılavuzu hep milli değerler olmuştur” ifadelerini kullandı.

“BUGÜNÜ TARİHİ BİR GÜN OLARAK GÖRÜYORUM”

ALİ KOÇ, stat isim değişikliklerinin gerçekleşmesi için genel kurulun yeterli olmadığını kaydederek, ”Zira stadın sahibi devletimizdir. Zamanında 85 milyon dolar kaynak oluşturarak 4 senede kendi imkanlarıyla stadını yapıp kiralayan, aynı zamanda tek kulüp Fenerbahçe Spor Kulübü’dür. Statlarımızın sahibi devletimiz olduğu için her isim değişikliğine devlet tarafından müsaade edilmesi gerekmektedir. İnanıyoruz ki onlar da Fenerbahçe Spor Kulübü’nün taleplerini ciddi şekilde değerlendirecek ve onay verecektir. Buna inancımız tamdır. Bunun için ilk adımı atıyoruz. Bu sebeple bugünü tarihi bir gün olarak görüyorum” şeklinde konuştu.