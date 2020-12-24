Son Dakika | Fenerbahçe - Başakşehir maçından sonra olay iddia! Bahattin Şimşek, Cüneyt Çakır'dan rövanşı mı aldı?

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçına verdiği kararlarla hakem Bahattin Şimşek damgasını vurdu.

Maçın 12. dakikasında Luis Gustavo, rakibi Hasan Ali Kaldırım'a sert bir müdahalede bulundu ve hakem Şimşek, Brezilyalı futbolcuya sarı kart gösterdi.

CÜNEYT ÇAKIR ÇAĞIRDI AMA...

Başakşehirli futbolcular kırmızı beklerken, VAR olarak görev yapan Cüneyt Çakır, pozisyonu izlemesi için Bahattin Şimşek tavsiyede bulundu.

Ancak Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi, pozisyonu incelemesine rağmen verdiği karardan vazgeçmedi ve Gustavo sarı kartla cezalandırıldı.

RÖVANŞ İDDİASI

Spor kamuoyu bu kararı konuşurken sosyal medya bomba bir iddia ile çalkalanıyordu. Fenerbahçe - Başakşehir maçını yöneten Bahattin Şimşek, acaba Cüneyt Çakır'dan rövanş mı almıştı?

YIL 2018...

2018 yılının Ağustos ayında Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya gelmişti. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'dı. Tecrübeli hakem, maçın 43. dakikasında gole doğru giden sarı kırmızılı futbolcuya Dany'nin faulu sonrasında sarı kart göstermişti.

CÜNEYT ÇAKIR KARARINDAN DÖNMEMİŞTİ

Maçın VAR'ı Bülent Yıldırım, AVAR'ı da Barış Şimşek'ti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında Cünyet Çakır pozisyonu tekrar incelemiş ancak verdiği kararından vazgeçmemişti.

Sosyal medyada ise o maçta AVAR'da yer alan Barış Şimşek'in, Bahattin Şimşek ile akraba olduğu ve bu nedenle dün oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçında Cüneyt Çakır'ın tavsiyesini tanımayarak ondan rövanşı almak için böyle bir karara imza attığı iddia edildi.

AKRABALIKLARI YOK

Ancak Barış Şimşek ile Bahattin Şimşek arasında hiçbir akraba ilişkisi yok. Bahattin Şimşek, eski hakemlerden Selami Şimşek'in oğlu.

Merkez Hakem Kurulu'nun Bahattin Şimşek'i cesur kararlar verdiği için desteklediği, Şimşek'in de VAR'ın tavsiyelerine rağmen kararlarında ısrarcı olduğu biliniyor. (Fanatik)

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