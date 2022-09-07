Son dakika: Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Burak Kapacak Fatih Karagümrük'te!

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Fenerbahçe, genç futbolcu Burak Kapacak'ın Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Burak Kapacak’ın 1 yıllık kiralık transferi konusunda VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan paylaşımda ise; "Burak Kapacak Karagümrük'te! Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık." denildi.

Bursaspor'dan 1.35 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak, Sarı-lacivertli formayı yalnızca 7 maçta giydi.