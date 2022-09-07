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Son Dakika: Fenerbahçe'den Tayyip Talha Sanuç sürprizi

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#Transfer#Fenerbahçe#Tayyip Talha Sanuç
Son Dakika: Fenerbahçeden Tayyip Talha Sanuç sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 14:38

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği Adana Demirspor'un genç futbolcusu Tayyip Talha Sanuç için devreye girdi.

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Stoper hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Tayyip Talha Sanuç için devreye girdi.

Sarı-lacivertlilerin genç stoperin durumunu yakından takip ettiği ve Akdeniz ekibine oyuncunun şartlarını sorduğu öğrenildi.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe'nin Tayyip Talha Sanuç dışında yabancı isimler de dahil başka stoperlerle de görüşme halinde olduğu öğrenildi.

TAYYİP TALHA SANUÇ KİMDİR?

17 Aralık 1999 tarihinde Karabük'te dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Karabükspor altyapısında başladı. 2018 yılında 245 bin euro bonservis bedeli ile Adana Demirspor'a transfer oldu. Mavi-lacivertli formayla 96 karşılaşmada görev alan Tayyip Talha, 5 gol kaydetti. 22 yaşındaki genç futbolcu, stoper mevkisinde forma giyiyor. 1.88 cm boyundaki başarılı oyuncu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Tayyip Talha Sanuç'un güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon euro.

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#Transfer#Fenerbahçe#Tayyip Talha Sanuç

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