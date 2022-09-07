Trabzonspor, Kouassi'yi Karagümrük'e kiraladı

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Fatih Karagümrük, Trabzonspor'da forma giyen Fildişi Sahili oyuncu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak renklerine bağladı.

Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Karagümrük'e hoş geldin Jean Evrard Kouassi. Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Başarılı kanat oyuncusu 9 kez Fildişi Sahili A Milli Takımı'na çağrıldı. Jean Evrard Kouassi kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Türkiye Süper Kupası ve Hırvatistan Kupası olmak üzere 3 kupa kazandı" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'dan KAP'A yapılan bildiride ise şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcumuz Jean Evrard Kouassi'nin, Fatih Karagümrük A.Ş.'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Fatih Karagümrük A.Ş., Kulübümüze, geçici transfer bedeli olarak 700.000.-EUR + KDV garanti bedel ve 300.000.-EUR + KDV de şarta bağlı bonus ödemesi yapacaktır.

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Oyuncunun, 2022-23 sezonuna ilişkin alacakları ise Kulübümüz tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.