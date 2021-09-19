Son Dakika: Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın Başakşehir'ine konuk oluyor! Pereira'nın 11'i...

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Sarı lacivertlilerde irfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Serdar Dursun, Başakşehir’de ise Ahmet Kutucu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig’e 3 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, geçen hafta kendi sahasında Sivasspor ile berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamıştı.

Ligin en güçlü kadrolarından birine sahip olmasına karşın ilk 4 haftada sıfır çeken Aykut Kocaman’lı Başakşehir ise, ‘çıkış maçı’ olarak gördüğü mücadeleden puan veya puanlarla ayrılıp, kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor.