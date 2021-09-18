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Salernitana - Atalanta maçında Merih Demiral kanlar içinde kaldı

#Merih Demiral#Atalanta#Serie A
Salernitana - Atalanta maçında Merih Demiral kanlar içinde kaldı

Atalanta'nın Serie A'nın dördüncü haftasında Salernitana'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Merih Demiral'ın kaşı açıldı.

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İtalya Serie A'nın dördüncü haftasında Merih Demiral'ın 11'de başladığı maçta Atalanta, deplasmanda Salernitana'yı 1-0 mağlup etti.

Franck Ribery'nin formasını giydiği Salernitana, Merih Demirallı Atalanta'yı ağırladı.

Müsabaka Duvan Zapata'nın 75. dakikada kaydettiği golle 1-0 Atalanta üstünlüğü ile sona ererken milli futbolcumuz Merih, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Djuric'le giriştiği mücadele sonrası kaşı açılan Merih, kanlar içinde kalırken Bosnalı oyuncu sarı kart gördü.

Kararı beğenmeyen Merih, hakem Paolo Valeri'ye kırmızı kart itirazında bulununca sarı kartla cezalandırıldı.

23 yaşındaki savunmacı ikinci yarıda yerini Djimsiti'ye bıraktı.

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#Merih Demiral#Atalanta#Serie A