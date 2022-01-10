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Son Dakika: Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında Belhanda ile Mert Hakan tartıştı! Balotelli tepki gösterdi, tribünler Ali Koç'a isyan etti

#Fenerbahçe#Younes Belhanda#Mert Hakan Yandaş
Son Dakika: Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında Belhanda ile Mert Hakan tartıştı Balotelli tepki gösterdi, tribünler Ali Koça isyan etti

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u konuk ettiği maçın ikinci yarısında Younes Belhanda Adana Demirspor'u öne geçirirken, golden sonra yaşadığı sevinç sonrası saha içi karıştı. Belhanda ile Mert Hakan tartışma yaşarken, golün ardından Fenerbahçe taraftarları da Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

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Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe Adana Demirspor'u ağırlarken, konuk ekibin yıldız isimlerinden Younes Belhanda attığı golün ardından yaşadığı sevinçle sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti ve saha bir anda karıştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında 29. dakikada Fenerbahçe Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, bu gole 5 dakika sonra Adana Demirspor Gökhan İnler'le yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

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BELHANDA GALATASARAY GÜNLERİNİ HATIRLATTI

Karşılaşmanın ikinci yarısının 35. saniyesinde Adana Demirspor Belhanda'nın ayağından bulduğu golle skoru 2-1'e getirirken, Faslı futbolcunun gol sevinci sonrası saha bir anda karıştı.

Belhanda, Galatasaray'da forma giydiği dönem sarı-kırmızılı taraftarların Fenerbahçe'ye yaptığı göndermeyi gol sevincine taşımış ve Fenerbahçe'ye attığı gollerden sonra "ağlama" işareti yapmıştı. 31 yaşındaki futbolcu, bunu Adana Demirspor'da da devam ettirdi.

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MERT HAKAN'DAN SERT TEPKİ

Attığı golden sonra takla atarak kutlama yapan Belhanda, sonrasında "ağlama" işareti yaparak sarı-lacivertli tribünleri kızdırdı. Sevincin ardından Fenerbahçe'de Mert Hakan, Belhanda'ya sert tepki gösterdi ve iki futbolcu tartışma yaşadı.

İki takım oyuncuları gerginliği yatıştırmak için araya girerken, teknik ekipler de saha içine kadar girerek iki ismi ayırdı.

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Maçın hakemi Halil Umut Meler, santradan önce her iki futbolcuya da sarı kart gösterdi. Fenerbahçe tribünleri de bu olay sonrası Younes Belhanda'ya tepki gösterdi.

BALOTELLI'DEN PENALTI TEPKİSİ

Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada bulunan Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Balotelli, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyadan tepki gösterdi.

Maçı evinde izleyen yıldız oyuncu yaptığı paylaşımda "Bu nasıl bir penaltı kararı? Lütfen bana açıklayın." dedi.

Son Dakika: Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında Belhanda ile Mert Hakan tartıştı Balotelli tepki gösterdi, tribünler Ali Koça isyan etti

'İSTİFA' İSYANI DEVAM ETTİ

Fenerbahçe taraftarının yönetime haftalardır gösterdiği tepki, Adana Demirspor maçında da devam etti.

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Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın 70. dakikasından itibaren 'Yönetim istifa' diye tezahüratlarda bulunup yönetime tepkilerini dile getirdiler.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hemen önünde yer alan taraftarların istifa diye bağırmasının ardından onları alkışlayarak karşılık verdi.

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#Fenerbahçe#Younes Belhanda#Mert Hakan Yandaş

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