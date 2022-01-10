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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe#Ali Koç#Yılmaz Vural
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda yeni hocanın 1-2 hafta içerisinde belli olacağını açıkladı.

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Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Ali Koç'un Covid testi negatife dönerken gazetecilerle bir araya geldi.

Yapılan toplantıda yeni teknik direktör çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yapan Koç, Fenerbahçe'nin hocasının 1-2 hafta içerisinde belli olacağını söyledi.  

Yarından itibaren teknik direktör için seyahatlerin başlayacağını kaydeden Koç, "Testim negatife döndü. Bu durum görüşmeleri sekteye uğrattı. Nihayet görüşmeler için yarın birkaç ülkeye seyahatim başlayacak. Teknik direktörü belirlememiz 1-2 hafta daha sürebilir. Hayal ettiğimiz model için şimdi gelmesi gerekli ama bazı kalibredeki isimler sezon ortasında gelmek istemiyor. Haziran ayında çalışacağımız hocaya rehberlik edecek bir hoca modeli de olabilir. Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca planınız var ise bu ertesi gün gerçekleşmiyor. Görüştüğümüz bir hoca var ki maddiyattan önce sistem ve projeyi konuşmak istiyor." dedi.

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YILMAZ VURAL İDDİASI

Yılmaz Vural iddialarını da yanıtlayan Koç, "Yılmaz Hocayı çok severim çok iyi bir Fenerbahçelidir." şeklinde yanıt verdi.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Yılmaz Vural

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