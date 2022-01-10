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Fenerbahçe 1 - 2 Adana Demirspor (Maç özeti ve goller)

#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Süper Lig
Fenerbahçe 1 - 2 Adana Demirspor (Maç özeti ve goller)

Süper Lig'de 20. haftanın kapanışında Fenerbahçe Adana Demirspor'u ağırladı. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirveyle arasındaki puan farkını azaltma şansı yakalayan Fenerbahçe, istediğini alamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçından fotoğraflarFenerbahçe - Adana Demirspor maçından fotoğraflar
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçından fotoğraflar

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Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Başakşehir, Konyaspor ve Hatayspor'un puan kaybettiği haftada kazanarak üst sıralara tırmanmak isteyen sarı-lacivertliler, ummadığı bir sonuç aldı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri, 34. dakikada Gökhan İnler ve 46. dakikada Younes Belhanda kaydetti.

Fenerbahçe'nin tek sayısı, 29. dakikada penaltıdan Valencia'dan geldi.

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Bu sonuçla zirve yarışında önemli bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, ligdeki 3 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

Konuk ekip Adana Demirspor ise yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve lig sıralamasında rakibinin üzerine çıktı.

Fenerbahçe, 2-1'lik yenilginin sonrasında 32 puanda kaldı. Adana Demirspor ise puanını 33'e yükseltti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası içine girmeden yaptığı vuruşta kaleci Muric’in çeldiği top direkten döndü. Dönen topu alan Valencia’nın şutunda savunma meşin yuvarlağı kornere attı.
17. dakikada Belhanda’nın savunma arkasına attığı topu ceza sahası içinde kontrol eden Assambalonga’nın şutunu kaleci Berke çelerken, Kim Min-Jae’ye çarpan top kornere çıktı.
26. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası içine yaptığı ortada Svensson’un Valencia’ya hareketine hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
29. dakikada penaltı atışını kullanan Valencia, meşin yuvarlak kaleci Muric’in sağından ağlara gitti. 1-0
34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan İnler’in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
46. dakikada Kaan’ın soldan ceza sahası içine gönderdiği ortada arka direkte topla buluşan Belhanda meşin yuvarlağa kayarak vurdu ve kaleci Berke’ye de çarpan top ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Volkan Nariç xx, Esat Sancaktar xx
Fenerbahçe: Berke x, Osayi xx, Kim min-jae xx, Szalai xx, Novak x (Rossi dk. 84 ?), Sosa xx, Zajc x (Meyer dk. 84 ?), İrfan Can Kahveci xx (Serdar Dursun dk. 59 xx), Mert Hakan xx (Ferdi Kadıoğlu dk. 72 xx), Pelkas x (Mesut dk. 59 xx), Valencia xx
Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Tayyip xx, Samet xx, Kaan Kanak xx (Tarık Çamdal dk. 86 ?), Stambouli xx (Sinan Kurt dk. 79), Gökhan İnler xxx, Yunus Akgün xx, Belhanda xxx (Akintola dk. 66 xx), Vargas xx (Bjarnason dk. 66 xx), Assombalonga xx
Goller: Valencia (dk. 29) (Fenerbahçe), Gökhan İnler (dk. 34), Belhanda (dk. 46) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Svensson, Stambouli, Belhanda (Adana Demirspor) Mert Hakan Yandaş, Osayi Samuel (Fenerbahçe)

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