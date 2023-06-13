Son dakika: Enner Valencia, Fenerbahçe'den ayrılıp Brezilya'nın yolunu tuttu! Astronomik teklifi reddetti...

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Sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi son bulan Enner Valencia, Brezilya ekiplerinden Internacional'e transfer oldu.

Transferi resmi hesabından açıklayan Internacional, Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TyC Sports'un haberine göre; Ekvadorlu oyuncu, milli takımda oynamak için Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi reddederek Internacional'i seçti.

Valencia, Internacional'de 13 numaralı formayı giyecek.

Bu sezon Fenerbahçe'de 48 maçta forma giyen Ekvadorlu yıldız, 33 gole ulaşarak Süper Lig'de gol kralı oldu.