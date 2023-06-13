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Son dakika: Enner Valencia, Fenerbahçe'den ayrılıp Brezilya'nın yolunu tuttu! Astronomik teklifi reddetti...

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#Transfer#Enner Valencia#Fenerbahçe
Son dakika: Enner Valencia, Fenerbahçeden ayrılıp Brezilyanın yolunu tuttu Astronomik teklifi reddetti...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 00:52

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Ekvadorlu golcü Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi son bulan Enner Valencia, Brezilya ekiplerinden Internacional'e transfer oldu.

Transferi resmi hesabından açıklayan Internacional, Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika: Enner Valencia, Fenerbahçeden ayrılıp Brezilyanın yolunu tuttu Astronomik teklifi reddetti...

TyC Sports'un haberine göre; Ekvadorlu oyuncu, milli takımda oynamak için Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi reddederek Internacional'i seçti.

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Valencia, Internacional'de 13 numaralı formayı giyecek.

Bu sezon Fenerbahçe'de 48 maçta forma giyen Ekvadorlu yıldız, 33 gole ulaşarak Süper Lig'de gol kralı oldu.

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#Transfer#Enner Valencia#Fenerbahçe

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