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Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a veda mesajı

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#Fenerbahçe#Jesus#Süper Lig
Fenerbahçeden Jorge Jesusa veda mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 18:48

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus'un sözleşmesinin sona erdiğini ve yolların ayrıldığını açıkladı.

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Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan 'Teşekkürler Jorge Jesus' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok uzun ve yoğun bir sezonu geride bıraktık. Dünya Kupası ve ülke olarak yaşadığımız büyük deprem afeti nedeniyle lige iki defa ara verilmek zorunda kalındı. Tüm bu dinamiklerin hâkim olduğu 2022-2023 Süper Lig sezonunda, Futbol Takımımız toplam 52 maçta 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek toplamda 2,21 puan ortalamasına ulaştı.
Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi’nde sezonu Avrupa Şampiyonluğu ile tamamlayan Sevilla’ya son 16 turunda elendi. İki kulvarda da son adıma kadar hedeflerine yürüyen Takımımız, Ziraat Türkiye Kupasını müzemize getirdi. Bugün itibarıyla 2022-2023 futbol sezonunda Takımımızın Teknik Direktörlüğünü üstlenen Jorge Jesus’un sözleşmesi sona ermiş ve kendisi ile yollarımız ayrılmıştır. Jorge Jesus’a bugüne dek ortaya koyduğu tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Teşekkürler Jorge Jesus."

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#Fenerbahçe#Jesus#Süper Lig

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