Fenerbahçeli yöneticiden Arda Güler açıklaması: Talipleri var, babasıyla görüşeceğiz

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşarak sezonu kupayla kapatırken Jorge Jesus'la yollar ayrıldı.

Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir galibiyeti sonrası açıklama yapan Jesus, "Başkanımıza teşekkür ediyorum bana çalışma fırsatı verdiği için, bana ve aileme sevgi dolu yaklaştığı için. Bugünden itibaren Fenerbahçe’nin teknik direktörü değilim. Türkiye’den derin izlerle ayrılıyorum. Türk halkına teşekkür ediyorum." sözleriyle sarı lacivertli kulübe veda etti.

Sarı lacivertli kulüpte yeni teknik direktör arayışları devam ederken Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Radyo Gol'e açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli Yönetici Selahattin Baki, sarı lacivertli takımın genç yıldızı Arda Güler'in olası transferine ilişkin de konuştu.

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"FENERBAHÇE'YE OPERASYON YAPILIYOR"

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Fenerbahçe'nin aleyhine birçok hakem hatası yapıldığını kaydeden Selahattin Baki, "Özellikle Adana Demirspor deplasmanında başlayan enteresan direnişlerle karşılaştık. 48 yaşındayım 40 seneyi aşkın zamandır Türk futbolunda hem taraftar hem de yönetici olarak bir çok operasyon gördüm. Ancak Adana Demirspor maçının ardından arka arkaya oynadığımız 3-4 deplasmanı izlediğinizde her şeyi en net şekilde görebilirsiniz. Beşiktaş’ın şampiyon olduğu sene de oynadığımız Gençlerbirliği maçını da futbolseverler oturup bir daha izleyebilir, nelerin yapıldığını görebilir. Şampiyonluk yolunda operasyonlara maruz kalıyoruz maalesef. Özellikle de VAR’a rağmen hatalar yapılıyor olması fazlasıyla düşündürücüdür." diye konuştu.

"İVEDİLİKLE HATALARDAN DERSLERİ ÇIKARMALIYIZ"

Hatalardan ders çıkarmaları gerektiğini kaydeden Baki, "Aldığımız puan ve attığımız gollere bakıldığında bunlar lig şampiyonluğu için yeterliydi, olmaması bizi üzdü. Oysa Avrupa takvimi dolayısıyla herkesten önce başlamıştık hazırlıklara ve herkesten öndeydik ama 1.5 aylık Dünya Kupası arasında diğer takımlar güç ve kondisyon açısından bizi yakaladı. Şikayetlere rağmen öz eleştiri de yapabilmeliyiz derbi kazanamadık; taraftarımızdan özür dileriz. Maalesef altın tepsi de sunulan fırsatları teptik bunları masaya yatırmalıyız, ivedilikle hatalardan dersleri çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.

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"SÜPER KUPA'YI KAZANACAĞIZ"

Türkiye Kupası ile şanssızlığın kırıldığını belirten Baki, "9 yıl sonra kazanılan Türkiye Kupası ile şanssızlığımızı kırdığımızı ve başarı kapısını açtığımızı düşünüyorum. Bir kupa diğer kupayı tetikler, bu anlamda Süper Kupa'da Galatasaray’ı yenerek kupayı kaldırıp sezonu noktalayacağız. Artık sıkıntılı dönem bitmiştir. Negatiflikler kırılmıştır." dedi.

"PLANLAMA EN DOĞRU ŞEKİLDE YAPILACAK"

Yeni sezon planlamasının doğru şekilde yapıldığını ifade eden Baki, "Yeni sezon için başkanımız birçok isim ile görüşüyor yeni planlamanın en doğru şekilde yapılacağından taraftarımız şüphe duymasın." şeklinde konuştu.

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"GİTMESİNİ ELBETTE İSTEMİYORUZ AMA..."

Arda Güler'in talipleri olduğunu ve bu hafta geleceği konusunda ailesiyle bir araya geleceklerini söyleyen Baki, "Arda Güler’i 4 sene önce canlı olarak Fenerbahçe-Bucaspor maçında izledim. O zamandan belliydi geleceği. Allah onu yıldız olması için dünyaya getirmiş. 17 yaşında ama soru sormaktan çekinmeyen, son derece girişken, öğrenmeye açık bir evladımız. Milli takımımızın da değişmeyecek oyuncularından olacak kalitede. Profesyonellik ruhunda var ve Fenerbahçe aidiyet duygusunu en iyi yaşayanlardan birisi. Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta babası ile görüşeceğiz nasıl bir yol çizilecek önümüzdeki günlerde netleşir." açıklamasını yaptı.

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