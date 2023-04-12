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Son Dakika: Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde! Kupayı Türk takımı kazanacak, Fenerbahçe ve VakıfBank...

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#CEV Şampiyonlar Ligi#Eczacıbaşı#Fenerbahçe
Son Dakika: Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Liginde finalde Kupayı Türk takımı kazanacak, Fenerbahçe ve VakıfBank...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 20:42

Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola'yı 25-22, 25-12 ve 25-21 setlerle 3-0 mağlup ederek CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Bu sonuçla birlikte kupanın Türkiye'ye gelmesi garantilendi.

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CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola'yı ağırladı.

İlk mücadeleyi deplasmanda 3-2 kazanan Eczacıbaşı, rövanşta da rakibini 25-22, 25-12 ve 25-21 setlerle 3-0 devirerek CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Mathias Ewald (Almanya), Roy Bensimon (İsrail)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Tijana Boskovic, Irina Voronkova, Sinead Jack-Kısal, Maja Ognjenovic, Simge Aköz (L), Yaprak Erkek, (Aybüke Özel, Beyza Arıcı, Laura Heyrman, Saliha Şahin, Elif Şahin, Samanta Fabris)

Başantrenör: Ferhat Akbaş
Igor Gorgonzola Novara: Caterina Bosetti, Anna Danesi, Ebrar Karakurt, Kenia Carcaces, Cristina Chirichella, Eleonora Fersino (L), Ilaria Battistoni, Gaia Giovanni, Carlotta Cambi, McKenzie Adams, Julia Ituma (Giulia Bresciani, Lucia Varela Gomez, Sara Bonifacio)

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Başantrenör: Stefano Lavarini

Setler: 25-22, 25-12, 25-21

Süre: 100 dakika (26, 23, 51)

Son Dakika: Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Liginde finalde Kupayı Türk takımı kazanacak, Fenerbahçe ve VakıfBank...

KUPANIN TÜRKİYE'YE GELMESİ KESİNLEŞTİ

Bu sonuçla birlikte CEV Şampiyonlar Ligi’ni bir Türk takımının kazanması kesinleşti.

FENERBAHÇE YA DA VAKIFBANK

Eczacıbaşı’nın rakibi olacak temsilcimiz ise yarın oynanacak Fenerbahçe-VakıfBank karşılaşmasıyla belli olacak.

FENERBAHÇE FİNAL YOLUNDA AVANTAJLI

VakıfBank'ın ev sahibi olduğu ilk maçta Fenerbahçe Opet, rakibini 3-0 yenerek final için avantaj sağladı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçta 2 set kazanması durumunda CEV Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak.

VAKIFBANK'ın mücadeleden 3-0 ya da 3-1 galip ayrılması durumunda ise altın set oynanacak. Altın set sonucunda kazanan ekip finale yükselecek.

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#CEV Şampiyonlar Ligi#Eczacıbaşı#Fenerbahçe

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