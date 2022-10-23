Son dakika: Dursun Özbek’ten tarihi karar! Güçlü Galatasaray için 12’li formül

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün lokomotif branşı olan futbolun yönetildiği Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’nda tarihi bir değişiklik yapma kararı aldı... Özbek, halen 4 asil ve 3 bağımsız üyeden oluşan yönetim kurulundaki üye sayısını 7’den 12’ye çıkarma kararı aldı. Bu artış sayesinde Galatasaray Sportif A.Ş.’nin daha güçlü bir yapıya bürünmesi hedefleniyor.

Birçok önemli ismin talebi reddedilmişti

Sarı kırmızılı kulübe üye olan birçok sanayici ve işadamı, Galatasaray Sportif A.Ş’de aktif olarak görev almak istemelerine rağmen, tüzük gereği yönetim kurulu 7 kişiyle sınırlı tutulduğu için amacına ulaşamamıştı. Tüzükte yapılacak değişiklikle yönetim kurulu üye sayısının 7’den 12’ye çıkarılmasıyla birlikte 5 güçlü isim daha Sportif A.Ş.’ye katılmış olacak.

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Kırmızı, Tacir ve Aküzüm de mevcut yönetimde yer alıyor

İmza yetkisi ise yine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, kulüp 2. başkanı Metin Öztürk ve başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu’nda olacak. Sportif A.Ş.’nin mevcut yönetim kurulunda halen bu isimlerin yanı sıra Nihat Kırmızı, Murat Tacir ve Ural Aküzüm yer alıyor.