Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan dikkat çeken açıklamalar! Milli takım, Cedi Osman ve Avrupa hedefi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, Spor Arena'ya özel açıklamalar yaptı.

İşte Ufuk Sarıca'nın röportajından öne çıkanlar;

- Son maçta Beşiktaş’ı deplasmanda 92-81 mağlup ederek 3’te 3 yapmayı başardınız. Bu hafta sahanızda TOFAŞ ile karşılaşacaksınız. Beşiktaş maçındaki performansınız başta olmak üzere TOFAŞ maçıyla ilgili hedeflerinizden bahseder misiniz?

Lige iyi bir başlangıç yaptık. Bu iyi başlangıcın arasında da Beşiktaş deplasmanı vardı. Ondan önce de Galatasaray deplasmanı vardı. O da çok önemliydi. Beşiktaş deplasmanından galibiyetle dönünce lige sağlam bir giriş yaptık. Yeni bir takımız aslında. Yeni takımların sezon başında sıkıntı yaşama durumları oluyor. Ama bu durum bizim için bir avantaj oldu. Şimdi TOFAŞ maçına hazırlanıyoruz. Bütün maçların ayrı bir önemi var. TOFAŞ’da çok önemli bir rakip. Hiçbir maçı kâğıt üzerinde zor veya kolay diye nitelendiremeyiz. Bu yönde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ufak tefek sakatlıklarımız var. Umarım yarına kadar daha iyi ve zinde bir şekilde sahada oluruz. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Ben salonun kalabalık olacağını düşünüyorum. Burada oynadığımız ilk Manisa maçında salonumuz çok dolmamıştı ama yarın daha dolu bir taraftarla oynayacağımıza inanıyorum. O yüzden tek amaç kazanmak.

LİDERLİK YAPMASINI BEKLİYORUZ

- Erick McCollum, Rusya’da BC UNICS Kazan, BC Khimki, Lokomotiv Kuban gibi takımlarda oynadıktan sonra Türkiye’ye dönüş yaptı. Eski takımı Galatasaray’a karşı güzel bir performans sergileyip şu ana dek 22 sayı ortalaması tutturdu. Erick’e bu sezon nasıl bir rol biçiyorsunuz?

Erick McCollum, kariyeri belli olan ve Avrupa’da birçok kulüpte oynayıp başarılara imza atmış önemli bir oyuncumuz. Sezon başında lider özellikleri olan bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Onu liderliği için takımımıza transfer ettik. Kendisi bugüne kadar ki performansıyla bizi yanıltmadı. Erick McCollum, kısa sürede skor üretebilecek bir oyuncu. Takıma sadece sayısal anlamda liderlik değil tecrübesi ve oyunculuk görüşüyle de liderlik yapıp yardımcı olmasını bekliyoruz. Takımımdaki önemli rollerden birisi.

- Pınar Karşıyaka, 10 yıllık EuroLeague kariyerine sahip olan ve NBA’de de 69 maça çıkan Mindaugas Kuzminskas gibi önemli bir ismi kadrosuna katmıştı. Takıma adaptasyon süreci ve beklentileriniz ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Kendisi çok tecrübeli bir isim. Aramıza Avrupa şampiyonasından sonra katıldı. Daha yeni yeni takımla beraber olmasına rağmen o tecrübesi ve arzusuyla takıma hızlıca adapte oldu. Hatta takımdaki lider oyunculardan birisi oldu. Bu seneki takımımızın içinde bizleri memnun eden bir dayanışma var. Takımda olumlu bir enerji var. Kuzminskas’da buna fayda sağlayan oyunculardan birisi. Kendisini yaz sezonunun başında istiyorduk. O zaman şartlar bizim için uygun değildi ve rakamlar çok daha yüksekti. Ama milli takımdan sonra böyle bir imkân gelişti. O da hem takımdan hem de şehirden çok mutlu. Biz de onun performansından mutluyuz. Daha da iyi olacaktır.

DRAMATİK BİR ŞEKİLDE ELENMELERİNE ÜZÜLDÜM

- A Milli Takım’ın EuroBasket performansı için neler söylemek istersiniz? Oyuncumuz Cedi Osman’ın kaçırdığı serbest atışlar epey tartışma konusu olmuştu. 2019 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası’nda ABD ile karşılaşan ve uzatmaların son 8.3 saniyesine 92-91 önde giren Türkiye, yine o dönem Cedi Osman'la iki serbest atıştan yararlanamamıştı

Cedi’nin özelinden ziyade bu konuda genel bir değerlendirme yapmak gerekiyor. A Milli Takımımız, şampiyonaya önemli bir oyuncu grubu ile gitti. Son dönemlerde gerçekten bu şekilde bir kadro yoktu. Bir basketbol adamı olarak ben de daha fazlasını bekliyordum. Dramatik bir şekilde elenmelerine üzüldüm. Bence Fransa maçını kazanabilseydik takımımızın önü açıktı. Bazı oyuncular tecrübe kazanırken bazıları da tecrübeli sınıfında yer alıyor. Buralarda bir madalya kazanılması mümkündü ama olmadı. Cedi’nin yaşadıkları bir sporcunun yaşadığı talihsiz anlardan bir tanesi. Daha önce de söylediğim gibi herkes düşebilir veya böyle maçlarda sıkıntı yaşayabilir. Kendisinin önünde çok daha uzun bir spor yaşamı var. Önemli olan devam etmek. Biz sporcuların ve spor adamlarının yapması gereken şeylerden birisi de ileriye bakıp yetenekleri doğrultusunda oyununu geliştirmektir. İleriki yıllarda Cedi’nin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Kendisinin bir an evvel bu hadiseden sıyrılması gerekiyor. Geçmiş için bir şey yapmak mümkün değil fakat ilerisi için her an kendinizi geliştirebilirsiniz. Milli takımımızdan bir dahaki şampiyonalarda güzel dereceler gelir diye bekliyoruz

BİR GÜN AVRUPA'DA GÖREV ALACAĞIM

- İspanya'nın Kanarya Adaları temsilcisi Gran Canaria'nın size olan bir ilgisi vardı. Son röportajlarınızdan birinde “Karşıyaka’ya sözüm vardı” demiştiniz. Karşıyaka’daki serüveninizden sonra bu tarz teklifleri değerlendirip bir gün Avrupa’da görev yapmak ister misiniz?

İstiyorum aslında düşünüyorum. Karşıyaka’ya verilmiş bir sözüm vardı. Aramızdaki bağı geçen sene uzatacaktık. Ama sezon sonuna kaldı. O yüzden teklif geldiğinde düşünmedim. İleride Avrupa ile ilgili düşüncem var. Mutlaka bir gün böyle bir görev alacağım. İtalya ve İspanya gibi önemli ligler var. Hedeflerim doğrultusunda iyi bir takım olduğu zaman düşüneceğim.