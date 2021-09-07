Son Dakika: Dünyada 2021'in kralı Beşiktaşlı golcü Cyle Larin

Spor Servisi / İsmail ER - Beşiktaş’ta geçen sezon takımın en skorer ismi olan ve kazanılan 2 kupada büyük katkısı bulunan Cyle Larin, Kanada Milli Takımı’nda da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Dünya Kupası elemelerinde ABD ile oynanan karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkan Larin 55. dakikada geri düşen Kanada’nın 62. dakikada beraberlik golünü ağlara gönderen isim oldu. 26 yaşındaki oyuncu, 4 gün önce 1-1 biten Honduras maçında da takımın tek golünü atan futbolcuydu. Milli takımdaki performansıyla dikkat çeken Larin, CONCACAF elemelerinde çıktığı son 8 karşılaşmada 9 gol atarak takımının başarısında önemli pay sahibi oldu.

Attığı gollerle Kanada Milli Takımı’nı sırtlamayı sürdürüyor

İlk 3 takımın direkt Dünya Kupası bileti alacağı Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri Final Turu’nda geride kalan 2 maç sonunda 2 puanı bulunan Kanada 3. sırada yer alırken Cyle Larin, milli takımda sergilediği performansla dünya yıldızlarını geride bırakmayı başardı. Elemelerde görev yaptığı 8 maçta 9 golü bulunan Larin 2021’de milli takım formasıyla 10 maçta toplamda 12 kez ağları havalandırarak dünya yıldızları ile arasındaki farkı biraz daha açtı. Chelsea’nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku 10 golle 2. sırada yer alırken Polonyalı Robert Lewandowski ve Portekizli Cristiano Ronaldo ise 9’ar golle 3. sırayı paylaşıyor.

1 kez daha ağları havalandırırsa Kanada’nın tarihine geçecek

İlk kez 2014’te çağrıldığı milli takım kariyerinde 42. maçına ABD karşısında çıkan Cyle Larin bu periyotta toplamda 20 kez ağları havalandırmayı başardı. Larin 1 gol daha atarsa Kanada Milli Takımı’nın en golcü oyuncusu olan Dwayne de Rosario’nun rekoruna ortak olacak. De Rosario 21 gole 76 maçta ulaşırken, aktif futbolcular içinde en çok golü atan isim olan 26 yaşındaki futbolcunun bu rekoru daha da geliştirmesi bekleniyor. Geçen sezon ligde 38 maçta 19 gol, 6 asistle oynayan Larin tüm kulvarlarda 45 resmi maçta görev alırken sezonu 23 gol, 6 asistle tamamlamıştı. Larin’in bu sezon da ligde 1 golü bulunuyor.

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