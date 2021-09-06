Son Dakika: Beşiktaş'ın istediği Diego Godin için karar verildi! Milli takım dönüşü...

Spor Arena Dış Haber - Beşiktaş'ın uzun süre peşinden koştuğu ancak transferini gerçekleştiremediği Uruguay stoper Diego Godin için kulübü Cagliari dikkat çeken bir hamle yapmak üzere.

İtalyan ekibi, Dünya Kupası eleme maçları için Uruguay Milli Takımı kampında bulunan tecrübeli stoperle İtalya'ya döndüğünde yeni sözleşme için görüşmeler yapacak.

Corriere dello Sport'un haberine göre Cagliari, takımdan ayrılmak istemesine karşın beklediği teklifleri alamayan Godin'e, kalan 2 yıllık sözleşmesini 3 yıla uzatmayı ve 2 yıllık maaşını 3 yılda ödemeyi teklif edecek. Cagliari'nin teklifi hazırladığı ve İtalya'ya döndüğünde Godin'e sunarak görüşmeleri başlatacağı kaydedildi.

2019 yılında Atletico Madrid'den ayrılarak Inter'e transfer olan 35 yaşındaki stoper, Inter ve Cagliari'de toplam 53 Serie A maçına çıktı.

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