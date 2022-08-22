Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 4-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan üst üste pozisyonlara direklere takılan Beşiktaş, 17. dakikada Wout Weghorst ile öne geçti. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde bu kez sahneye Kevin N'Koudou çıktı ve farkı 2'ye yükseltti: 2-0.

Gözden Kaçmasın Valerien Ismael'den Dele Alli açıklaması Haberi görüntüle

FARKLI GALİBİYET

Beşiktaş, 50. dakikada Jackson Muleka'nın golüyle durumu 3-0'a getirerek rahatlarken; konuk ekip 53. dakikada Mbaye Diagne'nin golüyle umutlandı ancak skoru belirleyen gol 90. dakikada Valentin Rosier'den geldi: 4-1.

Haberin Devamı

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 7'ye yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti. VavaCars Fatih Karagümrük ise henüz puanla tanışamadı ve 18. basamaktan kurtulamadı.

VALERIEN ISMAEL İLE BİR İLK

Valerien Ismael'in göreve geldiği Nisan 2022'den bu yana Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım Beşiktaş konumunda. Bu sezon oynadığı üç Süper Lig maçında 8 gol atan siyah beyazlı ekip, ilk üç haftalar itibarıyla daha yüksek bir sayıya en son 2016/17 sezonunda ulaşmıştı.

Valerien Ismael göreve geldikten sonra ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında 3+ gol atan Beşiktaş, aynı zamanda Fransız teknik adam yönetiminde en fazla isabetli şut çektiği karşılaşmayı Fatih Karagümrük karşısında oynadı.

İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Alanyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 11’inde 2 zorunlu değişikliğe gitti. Fransız teknik adam sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal’ın yerine Jackson Muleka, kart cezalısı Emrecan Uzunhan’ın yerine ise Necip Uysal’a 11’de görev verdi.

WEGHORST VE MULEKA GOLLE TANIŞTI

Haberin Devamı

Beşiktaş’ın golcü oyuncuları Wout Weghorst ve Jackson Muleka, siyah-beyazlı forma altında ilk gollerini Fatih Karagümrük maçında kaydetti. Siyah-beyazlı ekibin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Wout Weghorst ve Jackson Muleka, Beşiktaş formasıyla ilk gollerini attı. Daha önce Alanyaspor deplasmanında yaptığı asistle takımına katkı sağlayan Weghorst, Fatih Karagümrük karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Muleka ise mücadelenin 50’nci dakikasında skoru 3-0’a getiren golü kaydetti. İki isim, siyah-beyazlı forma altındaki ilk gollerini Vodafone Park’ta kaydetti.

TARAFTARDAN DEĞİŞİKLİK TEPKİSİ

Haberin Devamı

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın son dakikalarında teknik direktör Valerien Ismael’e oyuncu değişikliği yapmaması nedeniyle tepki gösterdi.Beşiktaş’ın Karagümrük’ü konuk ettiği karşılaşmanın son anlarında siyah-beyazlı taraftarlardan teknik direktör Valerien Ismael’e tepki geldi. İkinci yarıda oyuncuları ısınmaya gönderen Fransız teknik adam, 90+1’inci dakikasına kadar değişiklik yapmadı. Bu dakikada Cenk Tosun oyuna dahil olurken, ısınma yeleğini tepkili şekilde yedek kulübesine atması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca tecrübeli golcü, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Haberin Devamı

SALİH UÇAN VE WOUT WEGHORST DAMGASI

Geçen hafta Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü Alanyaspor'a atan Salih Uçan, bu hafta da siyah-beyazlı formayla ilk asistini Fatih Karagümrük karşısında yaptı.

Wout Weghorst, Opta'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk üç Süper Lig maçında da gole katkı sağlayan ilk oyuncu oldu.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi spor yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke, Beşiktaş'ın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü etkili bir oyunla 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmesini masaya yatırdı. Yıldız oyuncuyu yere göre göğe sığdıramadılar.

GÜNTEKİN ONAY: İLK 60 DAKİKA TERMİNATÖR GİBİYDİ

Haberin Devamı

Beşiktaş, yorulana dek olağanüstü oynadı.

Beşiktaş olağanüstü bir 35 dakika oynadı. Uzun zamandır ligde bir takımın bir diğerine bu kadar açık üstünlük kurduğunu görmemiştik. Bu süreçte atılan 2 gol, sayılmayan bir ofsayt gol, direkten dönen 3 top ve çizgiden çıkarılan bir top var. Beşiktaşlı futbolcular fiziksel olarak ligdeki tüm takımlardan daha iyi durumda. Bu da yoğunluğu ve şiddeti yüksek pres yapmalarını sağlıyor.

GEDSON HER ALANDA ÇOK FAYDALI

Siyah beyazlılar ilk 1 saatlik bölümde Karagümrük’ü yaptığı presle adeta paralize etti. Masuaku ve N’Koudou ile sol kanadı çok etkili kullanan Beşiktaş, merkezde de Salih’in maestroluğunda izleyenlere keyif veren kesitler ortaya koydu. Gedson Fernandes hücumda belki çok görünmüyor ama savunma ile orta alan arasındaki bağlantıyı sağlayan oyuncu. Ayrıca top rakibin ayağındayken de kazandığı toplarla son derece faydalı işler yapıyor.

Yüksek tempo sonrasında 70’inci dakikadan sonra açık bir şekilde yorgunluk belirtileri gösteren Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien İsmael, bu kez de hiç oyuncu değiştirmeyerek şaşırttı. Karagümrük son bölümde oyunu ele alırken 2’nci gole yaklaştığı pozisyonları da buldu. Maç 3-2’ye gelmiş olsa siyah-beyazlıların bu kadar üstün oynadığı bir maçın son dakikaları yine kâbus gibi geçecekti. Gedson’un hazırladığı pozisyon sonrasında gelen Rosier golüyle skoru 4-1’e getiren Kartal, çok daha önce çekmesi gereken fişi 90’ıncı dakikada çekti.

PiRLO’NUN HOCALIĞI TARTIŞILIR

Pirlo futbolcuyken gerçek bir efsaneydi ancak teknik adamlığı için ne yazık ki pozitif şeyler söylemek mümkün değil. Karagümrük ne savunma yapabildi, ne pas oyunu oynadı, ne de kontratağa çıktı. Beşiktaş, Josef’in katılmasıyla orta alanda güçlenecek. Ama siyah beyazlıların skoru bulduktan sonra daha fazla pas yaparak oyunu soğutması ve top kendi kalesinden uzak tutmayı da öğrenmesi şart.

UĞUR MELEKE: WEGHORST GÜLÜNCE DOLMABAHÇE'DE ÇİÇEKLER AÇTI

Hollandalı futbolcu ve arkadaşları sezonun en iyi futbolunu oynadı.

Dün 22:30 sularında Dolmabahçe’de ilk yarının bitiş düdüğü çaldı. Sporcuların hepsi tünele doğru yönelmişti ki, kamera onlardan birine, Weghorst’a yakın çekim yapmaya başladı. Hollandalı santrfor bir yandan tünele yürüyor, bir yandan da futbolcuları çılgınca alkışlayan tribünleri seyrediyordu. Yüzündeki gülümsemeyi tarif etmek zor. İlk yarıda gösterdiği iyi performansın sonucu bir gülümsemeydi o belki. Ama ben daha çok hayranlık dolu bir gülümsemeye benzettim. Weghorst hayranlığını gizleyemiyordu Beşiktaş tribünlerini seyrederken...

MARiO GOMEZ RUHU

Weghorst tribünlere hayran, tribünler de ona hayrandı dün aslında! Mario Gomez ruhunu formasının içine saklamış çalışkan Weghorst ve arkadaşları dün sezonun en iyi futbolunu Karagümrük’e karşı oynadılar. Çok iştahlı, çok coşkululardı. Birinci dakikadan son ana kadar denediler, risk aldılar, gol aradılar ve tüm Dolmabahçe ahalisini gülümseterek gönderdiler evlerine. Ancak müsabakanın bu kadar tek taraflı olmasında Karagümrük’ün cesur deplasman oyununun da rolü olduğunu unutmamak gerek.

KARAGÜMRÜK’TE 11 PiRLO VARDI!

Karagümrüklüler dün adeta 11 Pirlo’ymuşçasına ele aldılar maçı! Özellikle ilk devrede sadece top ayaklarındayken oyundalardı, top rakipteyken temaslı oyundan uzak kaldılar. 75 dakika formalarını kirletmeden oynadılar adeta! Devre sonunda istatistiklere baktım, Beşiktaş 10, Karagümrük 3 faul yapmıştı. Sahadaki oyunu düşününce çok da şaşırtmayan bir istatistikti bu aslında.

N’KOUDOU SÜPER OYNADI

Dün süper bir N’Koudou izledik, Biraschi’yi 10 dakikada futboldan soğuttu, sonra da Salih Dursun’u çok zorladı Fransız oyuncu. Masuaku ve Rosier kanatlarını koridora çevirdiler. Berkay, Kartal, Salih, Gedson’un hepsi çok çalıştılar. Ancak Beşiktaş’ın dünkü maçın büyüsüne tamamen kapılmaması için ufak bir not düşmek gerekir buraya:

Süper Lig’deki 19 takımın en az 10’u Karagümrük gibi oynamıyor. Oyunu geriden kurmayı deneyip ısrarla topu rakibine hediye etmiyor! Süper Lig, daha fazla mücadelenin olduğu bir turnuva. Pirlo da Süper Lig’de kalıcı olmak için daha fazla savaşan bir takım yaratmalı elbette.