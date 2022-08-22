Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e taraftardan değişiklik çağrısı! Cenk Tosun'dan oyuna girerken tepki...

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Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçerek puanını 7'ye yükseltirken karşılaşmada Valerien Ismael'in değişiklik kararı dikkat çekti.

Karşılaşmanın son anlarına 3-1 öne giren siyah beyazlılar, Rosier'in golüyle skoru belirlerken 90+3. dakikaya kadar tek oyuncu değişikliği yaptı.

İlk oyuncu değişikliğini 46. dakikada Berkay Vardar'ın yerine Kartal Kayra Yılmaz'ı alarak yapan Valerien Ismael, 90+3. dakikaya kadar değişiklik hakkını kullanmadı.

TARAFTARDAN OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ ÇAĞRISI

Valerien Ismael'in oyuncu değiştirmemesi üzerine siyah beyazlılar taraftarlar, "Ismael baksana, değişiklik yapsana." sözleriyle tempo tuttu.

Fransız teknik adam, 90+3'te iki değişiklik birden yaparak oyuna Cenk Tosun ve Umut Meraş ikilisini aldı.

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Her iki futbolcu da 3 dakika uzatılan maçta yaklaşık 30 saniye görev alabildi.

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CENK TOSUN'DAN ISMAEL'E TEPKİ

DHA'nın haberine göre, Cenk Tosun oyuna dahil olurken ısınma yeleğini tepkili şekilde yedek kulübesine attı.

Ayrıca tecrübeli golcü, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.