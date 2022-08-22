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Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e taraftardan değişiklik çağrısı! Cenk Tosun'dan oyuna girerken tepki...

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Cenk Tosun
Beşiktaşta Valerien Ismaele taraftardan değişiklik çağrısı Cenk Tosundan oyuna girerken tepki...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 00:02

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael'in oyuncu değişikliği kararı sonrası siyah beyazlı taraftarlardan çağrı geldi. Beşiktaş'ta 90+3. dakikada oyuna alınan Cenk Tosun ise Fransız teknik adama tepki gösterdi.

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Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçerek puanını 7'ye yükseltirken karşılaşmada Valerien Ismael'in değişiklik kararı dikkat çekti. 

Karşılaşmanın son anlarına 3-1 öne giren siyah beyazlılar, Rosier'in golüyle skoru belirlerken 90+3. dakikaya kadar tek oyuncu değişikliği yaptı.

İlk oyuncu değişikliğini 46. dakikada Berkay Vardar'ın yerine Kartal Kayra Yılmaz'ı alarak yapan Valerien Ismael, 90+3. dakikaya kadar değişiklik hakkını kullanmadı. 

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TARAFTARDAN OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ ÇAĞRISI

Valerien Ismael'in oyuncu değiştirmemesi üzerine siyah beyazlılar taraftarlar, "Ismael baksana, değişiklik yapsana." sözleriyle tempo tuttu. 

Fransız teknik adam, 90+3'te iki değişiklik birden yaparak oyuna Cenk Tosun ve Umut Meraş ikilisini aldı. 

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Her iki futbolcu da 3 dakika uzatılan maçta yaklaşık 30 saniye görev alabildi.

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CENK TOSUN'DAN ISMAEL'E TEPKİ

DHA'nın haberine göre, Cenk Tosun oyuna dahil olurken ısınma yeleğini tepkili şekilde yedek kulübesine attı.

Ayrıca tecrübeli golcü, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. 

Beşiktaşta Valerien Ismaele taraftardan değişiklik çağrısı Cenk Tosundan oyuna girerken tepki...

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Cenk Tosun

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