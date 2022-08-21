Beşiktaş'ta Weghorst ve Muleka siftah yaptı

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Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı golcü futbolcu Wout Weghorst, siyah-beyazlı formayla ilk resmi golünü Karagümrük karşısında kaydetti.

Karagümrük önünde hücumda oyuna çok etkili başlayan ve ilk şutunda topu direkten dönen golcü futbolcu, dakikalar 17’yi gösterdiğinde ise takımını öne geçiren isim oldu.

N’Koudou’nun pasında sağdan bindiren Rosier’in ortasında savunma arasında topa uçarak kafayı vuran Weghorst, Beşiktaş formasıyla ilk resmi golünü kaydederken tribünleri de coşturan isim oldu.

Weghorst, geride kalan 2 lig maçında takımına 2 asistlik katkı sağlarken, ilk kez gol sevinci yaşadı.

MULEKA DA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka da Fatih Karagümrük karşısında 50. dakikada ağları sarsarak siyah beyazlı formayla siftah yaptı.

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DİAGNE'DEN İLK GOL SEVİNCİ

Galatasaray'dan VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan Mbaye Diagne, 53. dakikada attığı golle ilk kez yeni takımıyla gol sevinci yaşadı.