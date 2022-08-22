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Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den transfer ve 'değişiklik' açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ismael#Süper Lig
Beşiktaşta Valerien Ismaelden transfer ve değişiklik açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 00:21

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik dierktör Valerien Ismael, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in sözleri;

Maçı 11 kişi bitirdik. Bu kadar basit. İkinci yarının bazı anlarında düştük, bu planımız değildi, Alanyaspor maçından da ders alarak bunun olmasını istemedik. Aynı şeyin tekrar yaşanması gibi bir durum oluştu ancak bu sefer oyunu iyi tuttuk

BENİM KARARIM

Değişiklik konusu benim kararım. Bazen tabii ki bir şey yapma hissiniz olur ama dengeyi tutmak benim kararımdı

DELE ALLI YANITI

İsim konusunda yorum yapmam. Bazı konular net olunca bildiririz. Perde arkasında çalışmalarımız devam ediyor. Takımımıza daha da kalite katmak istiyoruz. Transfer sezonunun sonuna kadar yapmak istediklerimiz var. İnşallah bunu devam ettiririz

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