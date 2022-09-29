Son Dakika: Derbide Fenerbahçe'nin golcüsü kim olacak? Beşiktaş'ta kaleyi kim koruyacak? 5 isimle özel görüşme...

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Süper Lig’de pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe cephesinde en merak edilen soru forvet hattında kimin oynayacağı. Kalesinde sıkıntı yaşayan ezeli rakibe karşı teknik direktör Jorge Jesus’un sarı lacivertlilerin gol silahı olarak nasıl bir tercihte bulunacağı belirsizliğini koruyor.

JOSHUA KING RİSKE EDİLMEYECEK

Ağrıları nedeniyle Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkartılan Joshua King’in derbide forma giymesi zor gözükürken Michy Batshuayi’nin Belçika Milli Takımı’ndan formda dönmesi teknik direktör Jorge Jesus’un elini güçlendiriyor. Galler’e karşı 1 gol atıp 1 de asist yapan yıldız futbolcu Hollanda maçına da ilk 11’de başlayıp 45 dakika sahada kalırken derbi için hazır olduğunu net olarak ortaya koydu.

VALENCIA-PEDRO ÖNDE

Portekizli teknik adamın bu sezon ligde attığı 7 golle dikkat çeken Enner Valencia ile formu yükselen Joao Pedro’ya derbide Fenerbahçe’nin gol ayakları olarak şans vermesi en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. 23 Eylül’deki Suudi Arabistan hazırlık maçında 90 dakika sahada kalan, Japonya mücadelesinde ise 76’da girip 83’te penaltı kaçıran Valencia’nın Beşiktaş karşısında dinç bir şekilde görev alması bekleniyor.

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5 İSİMLE ÖZEL GÖRÜŞME

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi hazırlıklarında öncelikle milli futbolculara yoğunlaşacak. Portekizli çalıştırıcı, A Milli Takım’ın Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısında aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle moralsiz olan Altay Bayındır, Serdar Dursun, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu’nu derbi atmosferine sokmak için özel çaba harcayacak.

VALERIEN ISMAEL'İN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş’ta 2 Ekim’de oynanacak Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Valerien İsmael bu maçın 11’ini kafasında şekillendirdi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada rakiplerini çok iyi analiz eden Fransız teknik adam, kendi futbolcularının da son durumlarını göz önüne alarak ideal kadrosunu oluşturdu. Futbolcularıyla sık sık toplantılar yapan İsmael, Fenerbahçe’nin kontrataklardaki başarısına dikkat çekerken, Jesus’un takımına karşı başarılı olmaları için bilhassa kanatlardan yüklenmeleri gerektiğinin altını çizdi.

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SAKATLIK OLMAZSA DİZİLİŞ AYNI

Belki de en çok merak edilen mevki olan kalede İsmael, Ersin Destanoğlu’ndan vazgeçmeyecek... Fransız teknik adam, son İstanbulspor maçında yediği hatalı gollerle şimşekleri üzerine çeken genç kaleciye bir şans daha verecek ve bu kritik maçta kaleyi ona teslim edecek. İsmael sakatlıklar olmaması durumunda İstanbulspor maçındaki dizilişi bozmayı düşünmüyor. Savunmada Rosier-Talha-Saiss-Masuaku dörtlüsü, onların önünde ön libero olarak Josef olacak. Orta sahada Salih ve Gedson’a kanatlarda Muleka ve N’Koudou eşlik edecek. İleri uçta ise her maçta olduğu gibi Hollandalı golcü Wout Weghorst görev yapacak

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DELE ALLI OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Dele Alli'nin Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu. İngiliz oyuncu ile ilgili son durum belli oldu. Teknik Direktörü Valerien Ismael, Dele Alli ile ilgili net bir karar vermedi. Futbolcunun son durumu, maç gününde netlik kazanacak.

Valerien Ismael konuyla ilgili olarak, "Dele Alli'yi umarım pazar günü, herhangi bir şekilde sahada görebiliriz. Şu an ilk 11 ile ilgili konuşmak için erken. Çok süre var. Milli takımdan dönecek oyuncular var. Gün gün takip edeceğiz. İlk 11 hakkında yorum yapmak için çok erken" demişti.

BEŞİKTAŞ'TA KALECİ SORUNSALI

Fenerbahçe ile oynanacak derbide Beşiktaş’ın kalesini kim korumalı? Beşiktaş’ta camianın ve taraftarın tartıştığı soruyu eski kalecilere sorduk; pazar günü Ersin mi yoksa Emre mi görev yapmalı?

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Milli maç arasına üst üste 2 maçta yaşadığı 5 puanlık kayıpla giren Beşiktaş lige sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi ile dönüyor. Süper Lig’de 20 gollü Fenerbahçe’nin ardından 16 golle Adana Demirspor ile birlikte en skorer 2. takım olan siyah beyazlılar dev maç öncesi en büyük sıkıntıyı kalede yaşıyor.

ERSiN VE EMRE BU SEZON TOPLAMDA 10 GOL YEDi

Bu sezon geride kalan 7 haftalık süreçte 5 maçta görev yapan Ersin Destanoğlu sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kaparken, diğer 4 maçta tam 7 gol yedi. Yine 2 mücadelede şans bulan Emre Bilgin ise 3 kez topu ağlarında gördü. Uzun sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Mert Günok ise henüz bu sezon maça çıkmadı.

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15 İSABETLİ ŞUTUN 10’U AĞLARLA BULUŞTU

BU sezon son 6 isabetli şutun 6’sında gol yiyen siyah beyazlılar toplamda ise 15 isabetli şutun 10’unda topu filelerinden çıkardı. Yine son İstanbulspor maçında 2 golü ceza sahasından yiyen Ersin, Süper Lig’de 2020-21’den bu yana ceza sahasından şutlarda kurtarış yüzdesi (%72) en düşük isim olarak öne çıktı.

Şimdi Fenerbahçe ile oynanacak zorlu derbide Beşiktaş’ın kalesinde kim olmalı? Daha tecrübeli olan Ersin Destanoğlu mu yoksa Beşiktaş ile sadece 5 maça çıkan Emre Bilgin mi? Eski kalecilere sorduk...

RASİM KARA: ŞAMPiYON YAPAN ERSiN OYNAMALI

Beşiktaş’ta Mert Günok’un durumunu bilmiyorum. Şampiyonluk kazandırmış Ersin Destanoğlu’nun maç tecrübesi üst düzeyde. Fenerbahçe maçında Ersin oynamalı.

ZAFER ÖĞER: İSTİKRARIYLA ERSİN DESTANOĞLU TERCİH EDİLMELİ

Sezon başından bu yana istikrarlı bir şekilde kalede duran Ersin Destanoğlu’nun oynaması gerekir. Emre Bilgin’in fazla maçı yok.

FEVZİ TUNCAY: F.BAHÇE DERBİSİNDE TARAFTAR ERSİN’E DESTEK VERMELİ

Derbi maçlar tecrübe ister. Ersin Destanoğlu, Beşiktaş’a şampiyonluk getirdi. Ama transfer söylentileri moralini etkiledi. Taraftar ıslıkladı. Bu maçta destek vermeli.

RAMAZAN KURŞUNLU: ERSiN DESTANOĞLU iLE YOLA DEVAM EDiLMESi GEREK

Beşiktaş’ta kaleciler genç. Derbi maçlarında oynayarak tecrübe arttırabilirler. Ersin Destanoğlu ile devam edilmeli.

NURETTİN YILDIZ: EMRE iLE ERSiN ARASINDA FARK YOK ÖNEMLi OLAN DEFANS

Kale her zaman sürekliliği olana verilir. Ama Emre Bilgin ve Ersin Destanoğlu arasında fark yok. Önemli olan defans iyi olsun. Emre kaleye alıştı.

HAKAN YURTVERMEZ: TECRÜBE AÇISINDAN ERSiN EMRE MENTAL OLARAK ZOR

Mert Günok büyük maçların kalecisi. Ama sezon boyunca maçı yok. Ersin Destanoğlu tecrübe açısından önde. Emre Bilgin’nin oynaması mental açıdan zor.

ADEM İBRAHİMOĞLU: SIKINTI YAŞAMASINA RAĞMEN ÇOK FORMDA

Genç kalecilerden asla vazgeçilmemeli. Ersin Destanoğlu sözleşme sıkıntısı yaşanmasına rağmen çok formda.

CELAL KOLOT: ERSiN OYNAMALI EMRE ZAYIF KALIR

Beşiktaş’ta 2 senede 3 kupa kaldırmış Ersin Destanoğlu’nun tartışmasız kalede olması gerek. Emre Bilgin zayıf kalır.

BİLETLERE HÜCUM

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig’de heyecan sezonun ilk derbisinin oynanacağı 8. hafta ile devam edecek. Ligin iki ezeli rakibi Beşiktaş ile Fenerbahçe’yi pazar günü Vodafone Park’ta karşı karşıya getirecek olan dev maç tıklım tıklım tribünler önünde oynanacak. İl Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararla Fenerbahçeli taraftarların maça gelmesine izin verilmezken derbide takımlarını yalnız bırakmak istemeyen siyah beyazlı taraftarlar dün satışa çıkan biletlere adeta hücum etti.

31 BİN KOMBİNE KART SAHİBİ VAR

31 BİN kombine kart sahibi taraftarı bulunan Beşiktaş’ta 41 bin 903 kişi kapasiteli Vodafone Park’ta oynanacak derbi için dün saat 10.00’da 10 bin 903 bilet satışa çıktı. En düşüğü 270 TL en pahalısı ise 4 bin 850 TL olan yaklaşık 11 bin biletin tükenmesi ise sadece 10 saniye sürdü. Bu karşılaşmada tribünde yerlerini alabilmek isteyen taraftarların bilet bulabilmek için başta başkan Ahmet Nur Çebi olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ve kulüp çalışanlarının adeta telefonlarını kilitledikleri öğrenildi.

YÖNETİM İLGİDEN MEMNUN

Yurt dışından 9 dernek aracılığı ile 2 bin 500, yurt içi dernek organizasyonları ile 5 bin taraftarın pazar günü tribünde olacağı öğrenilirken Beşiktaş Kulübü’nün yaklaşık 11 bin biletin satışından 15 milyon TL hasılat ettiği öğrenildi. Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Ferah Mutluşan yoğun ilgi nedeniyle zorluklar yaşadıklarını belirtirken “Sezon başından bu yana tribünlerimiz full doluyor. Fakat Fenerbahçe karşılaşması çok farklı olacak. Çünkü yurt dışı ve içinden müthiş talep var. Bu da ekonomik olarak bizleri mutlu etti” dedi