Son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık! Resmi açıklama geldi... Filip Novak'ın yeni takımı...

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un ligde şans vermediği ve UEFA listesinedahil etmediği sol bek Filip Novak takımdan ayrılıyor.

32 yaşındaki Çek futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Jazira ile anlaşmaya vardı.

2020 yazında Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Novak, bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Geride kalan iki sezonda Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıkan deneyimli futbolcu 4 gol atıp 3 de asist yaptı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır.

Filip Novak’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü