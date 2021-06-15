Son Dakika: Danimarka-Finlandiya maçında kalp rahatsızlığı geçiren Christian Eriksen için 2 büyük şüphe!

EURO 2020’de Finlandiya’ya karşı oynadığı maçın 42. dakikasında yere yığılıp kalan ve kalp masajıyla hayata döndürülen Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen’in rahatsızlığının sebebi ile ilgili 2 önemli tez ortaya atıldı.

Birinci iddia, Eriksen’in maç trafiğiyle ilgili... 29 yaşındaki futbolcu son 1 yılda İnter ve Danimarka Milli Takımı formalarıyla tam 61 karşılaşmaya çıktı. Bu yoğun maç trafiğine antrenmanlar ve deplasman seyahatlerini de ekleyenler; “Kalbi bu tempoya dayanamadı” yorumunu yapıyor.

Eriksen’in geçtiğimiz temmuz ayında ve bu yılın mart ayında 2 kez Covid-19’a yakalanmasının da bu rahatsızlığa yol açmış olabileceği belirtiliyor.

Bu tezi ortaya atan uzmanlar, Covid-19 geçmişi olan futbolcuların kalp rahatsızlığı riskinin geçmiş yıllara göre yükseldiğini ve sürekli kontroller yapılması gerektiğini belirtiyor.

ERiKSEN: BANA NE OLDU ANLAMAK iSTiYORUM

Bu arada Christian Eriksen, yaşadığı rahatsızlık sonrası dünyaya ilk mesajını İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport aracılığıyla gönderdi. Kariyerini İnter’de sürdüren tecrübeli oyuncu, “Herkese teşekkür ederim, pes etmeyeceğim. Şimdi daha iyi hissediyorum ama ne olduğunu anlamak istiyorum. Benim için yaptığınız her şeye teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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