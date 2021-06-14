Son Dakika: Peter Schmeichel'dan Christian Eriksen'in ölümden döndüğü maça dair olay iddia! UEFA tehdit mi etti?

Spor Arena Dış Haberler - Danimarka futbolunun efsane isimlerinden Peter Schmeichel, oğlu Kasper Schmeichel takım arkadaşı Christian Eriksen'in ölümden döndüğü Finlandiya maçına ilişkin gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

ITV'de yayınlanan Good Morning Britain isimli programa görüntülü bağlanan Peter Schmeichel, Christian Eriksen'in yaşadığı talihsiz rahatsızlığın ardından Danimarkalı oyunculara maça devam etmeleri yönünde UEFA tarafından baskı yapıldığını öne sürdü.

İddialarını bir adım öteye taşıyan Peter Schmeichel, UEFA'nın Danimarkalı oyunculara üç seçenek sunduğunu ve bu seçeneklerden birisinin hükmen mağlubiyeti kabul etmeleri olduğunu savundu.

PETER SCHMEICHEL'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE

"UEFA, oyuncuların tavsiyesine uyduğunu ve oyuncuların maça devam etme konusunda ısrarcı olduğunu açıkladı. Bunun doğru olmadığını biliyorum. UEFA, oyunculara 3 seçenek sundu. Birincisi, sahaya geri dönüp kalan 50 dakikayı oynamaları. İkincisi, maçı ertesi gün saat 12.00'a erteleyerek kalan 50 dakikayı oynamaları. Üçüncüsü ise 3-0'lık hükmen mağlubiyete razı olmaları. Şimdi bir düşünün... Sizce maça devam etmek isteyen oyuncular mı? Oyuncuların gerçekten seçeneği olduğuna inanıyor musunuz? Bence hiçbir seçim şansları yoktu."

SIMON KJAER'İN ARKADAŞI DA AYNI KONUDAN ŞİKAYET ETMİŞTİ

Günün kahramanlarından olan Simon Kjaer'in yakın arkadaşı ise tecrübeli oyuncunun sahada ayaklarının gitmediğini ailesine söylediğini anlatmış ve bu sebeple maçın yeniden başlamasının ardından oyundan alındığını aktarmıştı.

İsmi açıklayan kişi, Peter Schmeichel'in açıklamalarını destekler nitelikte ifadeler kullanmış ve "Stadyumda bulunan hiç kimsenin maçın oynanmasını istediğini sanmıyorum. Futbolcuları oynamaya zorlamaları gerçekten çok tuhaf bir karardı. Cumartesi akşamı ya da Pazar öğleden sonra oynatmayı teklif etmiş UEFA. Peki bu sağlıklı bir çözüm mü?" demişti.

"MAÇA ÇIKMAMIZ YANLIŞ BİR KARARDI"

Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, yaşananların üzerinden bu kadar kısa süre geçmişken maça devam etmenin bir hata olduğunu açıklamıştı.

Hjulmand, "Bence yanlış karar verdik. Oyuncular için çok zordu. En iyi arkadaşlarının hayatta kalıp kalmayacağından bile emin değillerdi. Oyuncuların karar vermek zorunda bırakılması yanlıştı. Maç oynanmamalıydı." şeklinde konuşmuştu.

UEFA NE DEMİŞTİ?

UEFA, Christian Eriksen'in talihsiz rahatsızlığı sebebiyle duran Danimarka - Finlandiya maçının tecrübeli oyuncudan gelen güzel haberlerin ardından iki takım oyuncularının isteği doğrultusunda kaldığı yerden devam ettiğini açıklamıştı.

UEFA'nın söz konusu açıklamasında yer alan, "İki takım oyuncularının isteği doğrultusunda" ifadesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

FİNLANDİYA KAPTANI HAKEMLERİ TEBRİK ETTİ

Finlandiya Kaptanı Tim Sparv ise ilk başta yaşananları anlayamadıklarını ve akıllarına gelen tek şeyin ayak altından çekilmek olduğunu anlattığı röportajında hakemler hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

Sparv, "Maçın hakemi tüm yaşananların ortasındaki kilit isim olabilir. Çok sakin kaldı ve bizimle empati kurabildi. Herkesle kurduğu iletişim ve yaşananları ele alış biçimi bana fantastik geldi. Onu ve meslektaşlarını tebrik ediyorum. Onlar için de çok zor bir tecrübeydi." ifadelerini kullandı.